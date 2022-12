Dans le domaine des disques durs externes, Western Digital est une référence. Avec ce modèle de 16 To en promo de 25 %, vous pourrez stocker vos fichiers les plus lourds et redonner un second souffle à votre PC surchargé.

Le HDD externe de 16 To de Western Digital passe sous la barre des 300 € sur Amazon !

Les SSD ont beau avoir des capacités de plus en plus grandes, il peut toujours arriver d'avoir un nombre important de fichiers qu'on n'a pas envie de jeter dans la corbeille et surtout pas de perdre. Les disques durs externes se présentent alors comme une façon d'alléger votre ordinateur et une solution économique pour lui redonner un coup de boost.

Avec une capacité de 16 To, ce disque dur externe peut stocker sans problème des milliers de films, des fichiers et de jeux. Avec un tel espace, vous êtes serein pour plusieurs années. Ce disque est actuellement en promotion sur Amazon. Son prix de départ est de 399 €, mais vous pourrez l'avoir à 297,33 €, soit une réduction de 25 %.

Le WD Elements est votre meilleur compagnon pour stocker vos fichiers

Cette entreprise américaine parvient à faire évoluer encore et encore sa technologie de stockage pour nous proposer aujourd'hui une gamme complète de HDD allant de 2 To à 20 To de capacité. Ces gadgets fonctionnent avec des périphériques USB 3.0 pour une vitesse de transfert très élevée, mais ils sont tout de même rétrocompatibles avec les ports USB 2.0.

Les dimensions de ce disque sont de 13,5 cm sur 16,6 cm pour un poids de 1,28 kg. Ce disque dur externe est donc facilement transportable dans une sacoche. C'est un gadget pratique pour avoir sa bibliothèque de jeux ou de films sur soi.