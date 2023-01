Ces dernières années, le QLED ne cesse de mettre en avant ses arguments. De plus, c'est une technologie qui devient de plus en plus accessible, avec comme preuve ce TV HiSense A7GQ QLED est disponible, en ces soldes, à partir de 429 € chez E.Leclerc.

Soldes TV : la HiSense A7GQ à 429 € chez E.Leclerc !

HiSense est l'un des plus grands constructeurs de TV au monde. Et désormais, eux aussi offrent la technologie QLED, autrefois la chasse gardée de Samsung.

Le prix de base de la HiSense A7QG est de 629 €. Même sans promotion, c'est excellent en matière de rapport qualité/prix. En effet, il est difficile de trouver une TV QLED 4K de 55". Mais ce n'est pas tout : E.Leclerc va encore plus loin et vous pouvez dès aujourd'hui vous procurer la HiSense A7QG à partir de 429 € ! Une bonne promotion quand a conscience de la technologie intégrée dans cette TV !

Soldes TV : profitez des dernières technologie à bas prix !

Le téléviseur répond bien évidemment aux normes HDR 10+ et Dolby Vision pour vous fournir une immersion impeccable. Avec ses ports HDMI 2.1, vous pourrez jouer de longues sessions de jeu tout en profitant du VRR (Variable refresh rate). Bien sûr, la connectique ne s'arrête pas là :

2 ports USB

1 sortie optique

2 prises antennes

1 prise casque

1 sortie composite

1 port RJ45

Si vous êtes dans l'optique de changer de téléviseur en ce début d'année 2023, sans pour autant vous ruiner et tout en accédant aux technologies récentes, la HiSense A7QG est l'un des meilleurs téléviseurs en termes de rapport qualité/prix que vous pouvez trouver actuellement sur le marché.