Vous cherchez un ordinateur portable léger avec des dimensions réduites ? Un ordinateur avec de puissantes performances en jeu, et tout ça sans négliger l’aspect visuel de la machine ? Grâce aux soldes, on vous a trouvé le modèle idéal !

Soldes : l’excellent ASUS G14 passe à 1 799 €

Le seul hic de ces PC gamer, c'est qu'ils coûtent un bras. Heureusement, avec les soldes d’hiver, les prix baissent considérablement. C’est d'ailleurs le cas pour cet ASUS Zephyrus G14. De base, ce PC est vendu au tarif de 1 999.99 €. Mais grâce aux soldes, il est proposé à 1 799 € chez Amazon ! Soit 200 € de réduction !

ASUS G14 : un PC gamer à la fiche technique solide !

Pour le Zephyrus G14, ASUS a décidé de concevoir une machine belle et puissante. En effet, le châssis est particulièrement bien conçu avec des charnières qui le soulèvent, afin de bénéficier d'un meilleur flux d’air. Sans oublier le système LEDs qui se situe sur le dos de l'écran et qui permet d’afficher un message ou même une image.

Côté écran, il est équipé d'une dalle IPS 16:10 WUXGA qui offre une résolution de 1920×1080 pixels, accompagnée d'une colorimétrie certifiée par Pantone et qui supporte le Dolby Vision HDR. Niveau performances, cet écran offre un temps de réponse de 3ms et un taux de rafraîchissement de 144Hz. Bien sûr, cette dalle est animée par une carte graphique, et pas n'importe laquelle ! En effet, elle est équipée de la RX 6700S de chez AMD qui offre 8Go de mémoire dédiée.

Au cœur du châssis, on retrouve le processeur Ryzen 7-6800HS de chez AMD qui offre 8 cœurs et 16 threads avec une fréquence qui tourne entre 3.2 GHz et 4.7 GHz en mode boost. Le CPU est épaulé par 16Go de RAM.

Niveau stockage, le G14 nous offre un SSD M.2 PCIe 3.0 de 1 To. Le point fort de ce PC reste quand même son aspect nomade, vu qu'il ne pèse que 1,6 kg, soit près de 400 g de moins que la moyenne.