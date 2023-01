Si vous cherchez un PC portable performant pour le gaming ou le travail, ce monstre de chez Asus bénéficie d'une grosse remise à l'occasion des soldes d'hiver 2023.

Soldes : 900 € de remise sur ce PC surpuissant !

En ce moment, les soldes d'hiver sont l'opportunité parfaite de faire des économies, d'autant plus si vous cherchez à vous procurer une machine aux performances intéressantes.

Le Asus ROG Strix G17 que nous vous présentons aujourd'hui se place presque tout en haut des meilleurs PC gamer du moment. En effet, Asus a l'habitude de proposer des PC défiant toute concurrence.

Néanmoins, vous vous en doutez bien, ces performances ont un prix. Ce modèle est habituellement proposé au tarif de 2999,99 €, mais grâce aux soldes d'hiver, ce Asus ROG Strix G17 est à seulement 2099,99 €, chez Rue du Commerce – soit une réduction de 30 % !

Asus ROG Strix G17 : un monstre de performance

D'abord, il est bon à savoir que ce modèle vous sera livré sans OS. Il faudra donc penser à cet investissement au moment de l'achat.

Le G17 est équipé d'un écran de 17,3 pouces en Full HD (1920×1080), avec le taux de rafraîchissement énorme de 360 Hz ! Son temps de réponse acceptable de 3 ms vous permettra de voir vos jeux sous un autre angle, surtout qu'il est doté d'une carte graphique haut de gamme.

Côté carte graphique, nous retrouvons la GeForce RTX 3080 de chez Nvidia, capable de faire tourner n’importe quel jeu dans d'excellentes conditions. Le CPU est un Intel Core i9 12900H, accompagné de 16 Go de RAM et d'un stockage basé sur un SSD M.2 de 1 To. Tout est à votre disposition pour profiter de vos jeux dans les meilleures conditions possibles.

En ce qui est de la connectique, on est aussi bien servi par ce PC, que ce soit les ports USB, le DisplayPort, le HDMI, le réseau ou la prise casque, ce laptop ne manque de rien.