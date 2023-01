Si vous manquez d'espace de stockage sur votre PS5 ou votre PC, l'achat d'un nouveau SSD vous a sûrement traversé l'esprit. Ça tombe bien, puisqu'un modèle intéressant est actuellement en réduction en cette période de soldes chez Amazon.

Soldes Amazon : le Crucial P3 de 4 To en réduction

Si vous avez une PlayStation 5 : félicitations ! Ce n'est pas facile de mettre la main sur cette console. Mais, hélas, Sony s'est montré un peu radin niveau espace de stockage. Une fois le système d'exploitation installé, il ne vous reste qu'environ 600 Go d'espace libre ! Ce qui est très short au vu des mises à jour constantes et des jeux de plus en plus lourds. Heureusement, Sony nous a laissé une solution, celle d'équiper la console d'un SSD supplémentaire.

Le SSD Crucial P3 fait une énorme taille de 4 To et s'avère parfait pour la PlayStation 5, mais aussi pour n'importe quel PC. Amazon nous le propose avec une très belle réduction de 14 %. Le prix passe donc de 331,41 € à 283,96 € !

Crucial P3 : ce qu'il faut savoir sur ce SSD de 4 To

Avec un stockage de 4 To, vous pouvez être serein pour les années à venir. Il pourra tenir pendant toute une génération. Grâce à la technologie NVMe et son système de Gen4, il peut atteindre une vitesse de 5000 Mo par seconde pour la lecture, et jusqu'à 4200 Mo par seconde pour l'écriture.

Sa longévité est estimée à 1,5 million d'heures, ce qui nous fait un peu plus de 17 années. C'est clairement un outil qui saura vous accompagner pendant un très long moment.

C'est un SSD parfait pour un usage multimédia, dont le gaming (PlayStation 5 ou PC). Si vous avez une énorme bibliothèque Steam, l'acquisition d'un SSD de cette taille est plus que conseillée. En plus de vous faciliter la vie, il vous permettra de jouer tranquillement à vos titres préférés.