L'iPhone 14, l'un des smartphones les plus convoités sur le marché, profite d'une belle réduction en cette deuxième démarque des soldes. En effet, Amazon propose une réduction de 90 € sur l'un des derniers smartphones d'Apple.

Soldes iPhone 14 : moins 90 € sur l'un des derniers smartphones d'Apple

Si vous sentez que votre smartphone commence à se faire vieux et qu'il est temps de le remplacer, cette offre sur l'iPhone 14 tombe bien.

Une réduction de 90 € peut sembler anodine et passer inaperçue quand il s'agit d'un produit Android, cependant, pour les produits de la marque à la pomme, les réductions sont très rares. Amazon trouve donc là le moyen de faire passer l'un des derniers iPhones sous la barre des 1000 €.

Habituellement vendu à 1019 €, désormais, l'iPhone 14 passe à 929 € sur Amazon, une occasion à ne surtout pas rater !

Un smartphone très convoité en promotion !

Avec l'iPhone 14, Apple a apporté quelques améliorations à l'appareil photo. On retrouve 3 capteurs, tous meilleurs que ceux de l'iPhone 13, qu'étaient déjà très bons, notamment dans le domaine de la vidéo, où l'iPhone domine toute concurrence !

Sur le reste des caractéristiques, c'est la qualité Apple. On y retrouve un magnifique écran 6,1" OLED, des couleurs vives et des contrastes infinis ; rien de mieux pour la consommation de contenu.

Côté performances, il dispose du même SoC que l'iPhone 13, vieux d'un an, mais surpuissant ; plus puissant que n'importe quel autre android, autant vous dire qu'il n'est pas prêt de quitter la course.

Il est à noter que cet iPhone ne dispose pas de la Dynamic Island, une option exclusive aux modèles Pro.