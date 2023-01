Vous voulez un PC fixe capable de faire tourner des jeux à un petit prix ? Grâce aux soldes d'hiver 2023, les prix de nombreux produits sont en chute libre et ces produits concernent même les composants PC, ce qui amène à des prix assez incroyables.

Soldes : une tour gaming avec un Intel Core i5 et une RX 6600XT à moins de 800 €

Avec ce HP Pavilion Gaming, vous pourrez faire tourner tous les jeux du moment en 1080p, à condition de ne pas vous montrer trop gourmand sur les graphismes. Initialement vendu à 899 €, ce PC est actuellement affiché à 799 € chez Cdiscount ; soit une réduction de 100 €. La promo n'est certes pas hallucinante, mais avoir un PC gamer à un tarif pareil est exceptionnel.

Soldes HP Pavilion Gaming : Un bon PC en rapport qualité-prix

Forcément, vu le prix, il ne faut pas s'attendre à trouver une configuration énorme. HP a surtout cherché les composants les moins chers pour ce modèle. On retrouve donc du matériel d’entrée de gamme, mais qui permet tout de même de profiter des derniers jeux du moment avec des graphismes acceptables.

Nous y trouvons donc un Intel Core i5-11400F, avec 6 cœurs et 12 threads, cadencé à 2,6 GHz avec un boost à 4,4 GHz ; 8 Go de RAM DDR4 à 2933 MHz sous la forme d’une seule barrette et un slot libre ; ainsi qu'un NVMe de 512 Go classique pour le stockage.

Du côté de la carte graphique, HP est parti sur une AMD RX 6600XT avec 8 Go de mémoire vidéo GDDR6. Ce GPU vous offrira assez de puissance pour faire tourner n’importe quel jeu en 1080p.