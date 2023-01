LG est une référence mondiale et l'un des fabricants les plus fiables du marché, grâce à son savoir-faire, on peut toujours compter sur cette marque pour nous délivrer des produits de qualité. D'ailleurs, l'écran, Ultrafine, bénéficie en cette période de soldes, d'une bonne promo.

Soldes 2023 : Un parfait écran ergonomique en réduction !

On entend souvent parler de LG pour ses téléviseurs de qualité, l'entreprise coréenne est moins mise en avant sur le marché des écrans pour PC. Pourtant, elle propose des produits de très bonne qualité qui peuvent répondre aux attentes de nombreux gamers.

Que ce soit pour le gaming, ou pour la création artistique digital, les écrans LG disposant d’une grande fluidité d’image et d'une gamme de contraste intéressante pour répondre à toutes vos attentes.

Avec ce modèle UltraFine, LG a cherché à proposer un écran avec une bonne diagonale, en résolution 4K ! De plus, ils ont pensé à l'ergonomie pour ce modèle vu qu'il ne dispose pas d'un pied proéminent, mais plutôt d'un support d'écran qui vient s’agripper à votre bureau grâce à un serre-joint, pour une stabilité plus saine.

180€ de réduction sur le Ergo UltraFine

Pour commencer, cet écran ERGO est assez spécial, équipé d'un support d’écran qui vient s’accrocher aux bords de votre bureau grâce à un serre-joint, il vous assurera un maximum de stabilité pour un minimum d’encombrement.

En plus de cela, ce support sert aussi de passe câble afin de mieux gérer votre câblage. En ce qui est de la connectique, cet écran dispose :

D'un port USB-C

D'un DisplayPort

2 ports HDMI

2 ports USB-A

Avec une dalle IPS de 32 pouces ainsi qu'une résolution 4K et sa compatibilité en HDR10, vous avez devant vous l’écran idéal pour le gaming ou pour vos travaux créatifs, ou même pour passer un bon moment devant votre programme Netflix. Une image de qualité sera toujours au rendez-vous.