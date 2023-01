Même si LG est plus une référence mondiale dans le domaine des écrans OLED, il reste, aussi, un acteur majeur dans le milieu tech'. Si vous voulez vous offrir un de ses écrans à prix réduit, les soldes en cours sont l'occasion idéale !

Soldes d’hiver 2023 : le LG Ultrafine 4K 32 pouces est à 499,99 € seulement !

Au fil des ans, les écrans LG ont su trouver se frayer un chemin. Que ce soit pour les jeux vidéo ou le travail, grâce à leur restitution des couleurs et leurs performances en termes de fluidité, les écrans LG ont gagné leur place dans les rayons dédiés.

Cependant, ces écrans performants sont souvent proposés à des tarifs élevés. Ce modèle Ultrafine 4K, dans sa version 32 pouces, est affiché en temps normal à 679,99 €. Mais à l’occasion de ces soldes d’hiver, Amazon nous offre une remise de 180 €. Ce qui ramène son prix à 499,99 € seulement. C'est un coût de dingue vu les performances qu'il propose !

Ultrafine de LG : un écran parfaitement ergonomique

Avec le LG Ultrafine, plus besoin d’acheter un nouveau pied pour votre écran. Le pied de ce produit n'est pas imposant et n'occupera pas une grande place sur votre bureau. En effet, l'entreprise LG a réglé ce souci, en vous offrant directement l’écran avec un support qui se fixe aux bords de votre bureau, grâce à un serre-joint. Et si vous êtes un amoureux du câble management, ce support est bien pratique vu qu'il sert également de passe-câble.

Pour ce qui est des connectiques, cet écran possède un port USB-C, un DisplayPort, 2 ports HDMI, ainsi que 2 ports USB-A. On sera donc bien contents de pouvoir dissimuler tous ces câbles si on est amenés à tous les utiliser.

Côté écran, le LG Ultrafine est équipé d’une dalle IPS 32 pouces avec une résolution 4K compatible avec le HDR10. Avec cet écran, vous pourrez profiter de vos jeux ou de vos programmes Netflix dans des conditions idéales.

