Le catalogue des écrans gaming est très riche et vous n'aurez pas de mal à trouver un écran qui vous convient, surtout si ce dernier profite d'une promotion en cette période de soldes. D'ailleurs, c'est le cas de cet écran performant AOC 144 Hz de 27 pouces avec une résolution QHD qui bénéficie d'une promotion intéressante.

Soldes d'hiver 2023 : un écran 2K 144 Hz sous la barre des 300 € chez la Fnac !

AOC est une marque connue chez les gamers et elle a toujours su proposer des produits performants qui satisfont sa clientèle. Malgré la concurrence qui existe dans le secteur des écrans PC, AOC réussit toujours à se démarquer en matière de rapport qualité/prix.

À l’occasion de ces soldes d’hiver 2023, la Fnac nous offre une remise de 40 € sur un écran gaming 2K. D'ailleurs, le prix de base de cet écran est de 319,99 €, mais en ce moment, vous pouvez vous l'offrir à 279,99 €, ce qui n'est pas négligeable !

Un écran AOC parfait pour le gaming !

Cet écran proposé par AOC est dédié au gaming. Avec ses 27 pouces et sa résolution 2K (2560×1440), vous aurez droit à un rendu plus net. En effet, la définition de l'écran est importante pour le gaming, mais la fluidité l'est encore plus ! Cet écran AOC est équipé d'une dalle VA capable d'atteindre un taux de rafraîchissement de 144Hz avec un temps de réponse de 1 ms. Vous aurez devant vous un écran parfait pour jouer dans de bonnes conditions.

Ce n'est pas tout ! Avec sa compatibilité FreeSync Premium, le logiciel de votre GPU peut contribuer à améliorer la fluidité de vos jeux afin de profiter de vos sessions gaming sans aucun temps de latence. Cette technologie permet aussi de supprimer le motion blur qui agace bon nombre de joueurs.

Côté connectique, cet écran AOC 2K dispose de deux ports HDMI 1.4 et d'un emplacement DisplayPort.

Si vous n'êtes pas satisfait des caractéristiques du AOC 27", nous vous invitons à jeter un coup d'œil à notre comparatif des meilleurs écrans PC de 2023 pour trouver l'écran le plus adaptés à votre utilisation.