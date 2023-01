En cette période de soldes, on retrouve le casque sans-fil pour consoles Xbox Series X et S à -21 % chez Leclerc. C'est l'occasion parfaite de mettre la main sur un produit officiel de qualité.

Le casque sans-fil Microsoft officiel pour les consoles Xbox Series X et S est un casque stéréo qui se connecte via Bluetooth ou via le système Xbox Wireless. Ce dernier permet une connexion rapide à très faible latence aux consoles. Le tout pour une meilleure expérience de jeu.

Ce casque Xbox vous offre une autonomie de 15 h, un micro déployable et semi-enroulable et il est doté d'une technologie de réduction de bruit active qui permet de supprimer automatiquement les bruits de fond.

De base, ce casque se vend au prix de 99,99 € sur la plupart des sites référents en ligne, mais en ce moment, on peut retrouver le casque sans fil Xbox à seulement 78,84 € chez Leclerc.

Soldes casque: les caractéristiques du casque sans fil Xbox

Ce casque Xbox est un modèle stéréo qui propose une double connexion ; Bluetooth ou Xbox Wireless. La connexion est instantanée avec les consoles Xbox Series X et S et vous pouvez ajuster facilement le volume via la molette sur les écouteurs.

Pour discuter en ligne, le casque inclut un micro sur la tige flexible du casque. Si vous n'en avez pas besoin, vous pourrez facilement l'enrouler autour des écouteurs pour qu'il ne vous gêne pas. Dans tous les cas, le casque dispose d'une option pour se couper automatiquement lorsque vous ne parlez pas. Cela évitera de gêner le salon vocal avec des bruits parasites.

De plus, vous pouvez même utiliser ce casque sur d'autres appareils. Compatible Bluetooth, il pourra être utilisé avec les appareils Android, iOS et les PC. Côté technique, il est compatible Dolby Atmos. Enfin, ce casque se recharge avec un câble USB Type-C. Le package inclut un câble compatible d'une longueur de 35 cm.