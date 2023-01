La fin des fêtes de fin d'année ne signifie pas forcément la fin des promotions. En effet, chez Cdiscount, le magnifique PC portable Legion 5, accompagné de la RTX 3060, est en réduction de 270 euros, une occasion à ne surtout pas rater !

Le Legion 5 de chez Lenovo en promo chez Cdiscount

Si vous offrir un PC portable puissant fait partie de vos souhaits pour l'année 2023, c’est le moment ou jamais de saisir l’occasion et vous procurer le Legion 5 de chez Lenovo à prix réduit !

Le prix de base du Legion 5 étant 1299,99 €, désormais vous pouvez vous le procurer à partir de 1029,99 €, soit 20 % de réduction !

Le Lenovo Legion 5 est une bête de compétition

Doté du Ryzen 5 5600H de chez AMD, ce dernier est couplé à 8 Go de RAM DDR4 et 512 Go de stockage en NVMe. Mais le plus palpitant dans cette config est sans doute la RTX 3060 !

L’écran du Legion 5 est une dalle Full HD de 15,6 pouces qui peut atteindre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, idéal pour exploiter le potentiel maximum de votre carte graphique.

Cette configuration est équilibrée pour satisfaire à la fois les gamers occasionnels et les besoins en télétravail et études. Le Legion 5 est fait pour vous accompagner lors de vos déplacements et en voyage.

Il faudra tout de même noter que cette machine n'est pas accompagnée de Windows. Vous devrez donc l'installer vous-mêmes.

N'hésitez pas à commander cette superbe machine qui, rappelons-le, est en promotion de 270 € !