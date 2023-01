Histoire de bien débuter l'année 2023, Amazon réduit le prix du Pixel 6a, un smartphone de Google, de 130 €. Une affaire à saisir en toute urgence quand on connaît la qualité photo que peut offrir ce smartphone.

Google Pixel 6a, un excellent photophone à -28% !

Ces dernières années, la qualité photo des smartphones ne cesse d'évoluer. C'est le cas des Google Pixel qui se démarquent, chaque année, de la concurrence, grâce à leurs capteurs et algorithmes irréprochables, en offrant souvent une qualité photo égale à certains boîtiers.

Au-delà de la photo, le Pixel 6a a un excellent rapport qualité/prix. Son prix de lancement était de 459 €. Mais désormais, il est disponible à l'achat à partir de 330,73 € seulement, soit une belle réduction de 28 %. C'est l'occasion à ne surtout pas rater en ces soldes d'hiver !

Un smartphone compact, puissant et surtout ABORDABLE !

Même si le Pixel 6a n'est pas le smartphone le plus récent de chez Google, il reste un excellent choix en 2023. Côté photo, comme expliqué dans cet article, vous serez amplement satisfait !

Cependant, la photo n'est pas la seule arme du Pixel 6a. Sa puce Tensor, conçue par Google, est un bijou d'intelligence artificielle. Elle permet à ce smartphone de disposer de certaines fonctionnalités qu'on ne retrouve nulle part ailleurs.

L'écran du Pixel 6a est plat et très élégant. Par contre, son taux de rafraîchissement est de 60 Hz, contrairement à son grand frère, le Pixel 6, qui atteint les 90 Hz.

Il intègre, par ailleurs, une batterie de 4 410 mA h. Autrement dit, il arrivera à tenir pendant toute une journée d'utilisation intensive. Il dispose aussi de 6 Go de RAM, assurant une fluidité très agréable à l'appareil, et de 128 Go de stockage, de quoi stocker des centaines et des centaines de photos sans s'inquiéter.