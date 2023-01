La gamme Redmi de chez Xiaomi est en train de voir sa popularité monter en flèche. Certains de ses modèles se sont vendus à des millions d'exemplaires. La raison ? Xiaomi essaye de proposer les meilleures caractéristiques sur ses smartphones, tout en maintenant des prix abordables. Ce qui n'est pas le cas de certains concurrents, dont les produits sont de plus en plus chers.

Donc, si vous êtes à la recherche d'un smartphone moderne à petit prix, avec lequel vous pourrez effectuer toutes vos tâches quotidiennes et plus encore, le Redmi 9A est le modèle idéal pour vous.

En ce moment, ce produit du géant Xiaomi bénéficie d'une promo de -34 % chez Amazon. Une occasion à ne surtout pas rater si vous voulez un téléphone de qualité sous la barre des 100 euros, 93,05 euros plus exactement !

Un excellent prix pour un smartphone qui tient toutes ses promesses

Le Redmi 9A est doté d'un écran 6,5 pouces avec une résolution HD+, un écran de qualité qui convient parfaitement aux consommateurs de films et de séries sur téléphone. Niveau autonomie, il intègre une batterie de 5 000 mAh, de quoi tenir toute une journée sans se soucier du pourcentage de consommation. Il dispose de 2 capteurs photo : un de 13 mégapixels associé à l'IA, pour capturer tous les moments importants de votre vie, et un second (5 mégapixels) pour les selfies.

Encore mieux : il est possible de payer ce smartphone en 4 fois. Une aubaine pour les budgets serrés. De plus, si vous rejoignez Amazon Prime, vous allez bénéficier d'un énorme catalogue de films et séries. Mais aussi de centaines de livres et d'une énorme bibliothèque de musique. Sans compter la livraison prioritaire gratuite. Ce n'est pas fini ! Vous aurez aussi un accès aux ventes flash du Prime Day 30 minutes avant tout le monde !