Secretlab lance ses soldes d'été avec plein de promotion sur ses gammes de chaises gaming, de bureaux ou encore d'accessoires. Vous retrouverez d'ailleurs plusieurs de vos licences préférée comme Cyberpunk 2077, League of Legends ou encore One Piece.

C'est l'été, il fait chaud mais c'est surtout l'occasion de commencer à faire des économies avec les soldes. Secretlab lance justement ses soldes d'été sur une bonne partie de sa gamme de chaises, de bureaux ou encore d'accessoires. Arcane, Cyberpunk 2077, League of Legends, Monster Hunter ou encore One Piece et Naruto sont à l'honneur.

Secretlab solde ses fameuses TITAN EVO, d'excellentes chaises gaming

Les chaises haut de gamme de Secretlab, les fameuses TITAN EVO, sont actuellement en promotion jusqu'à -100 € selon le modèle choisi. Disponibles en différentes tailles, allant de Small pour les petits gabarits jusqu'aux modèles XL pouvant porter jusqu'à 180 kg, ce sont des chaises robustes qui tiennent dans le temps et sont conçues avec d'excellents matériaux. Nous avions déjà pu en tester différent modèle dans nos colonnes comme la Titan Evo Nanogen ou la Titan Evo classique. Secretlab multiplie également les collaborations avec de grandes licences comme League of Legends, ou encore Cyberpunk 2077, Arcane et même One Piece pour concevoir des chaises uniques. Vous retrouverez l'intégralité des modèles concernés par les promotions, dont beaucoup sont inspirés de grosses franchises, directement sur le site de Secretlab.

La Titan Evo de Secretlab

Des housses de chaises aux couleurs des plus grandes licences en promo

Notez par ailleurs que si vous optez pour une chaise classique (ou pas d'ailleurs) vous pouvez également retrouver une vaste gamme de housses (les skins) aux coloris et modèles variés. Là encore, quelques promotions vous attendent sur le site de Secretlab, avec la possibilité de gagner quelques dizaines d'euros selon les modèles. Pour les collectionneur, sachez que ces housses existe aussi aux couleurs de grosses licences et qu'elle peuvent être changées à la volée.

Les meilleurs bureaux de Secrelab sont aussi en solde

Secretlab propose également une gamme de bureaux en promo, là aussi haut de gamme et particulièrement robuste. Dans nos colonnes nous avons pu tester le MAGNUS Pro, un bureau assis-debout disponible en plusieurs tailles là encore, notamment le XL vraiment très spacieux. Comme pour ses chaises, Secretlab a choisi des matériaux de qualité et s'est arrangé pour proposer plusieurs options pour faciliter le rangement propre des câbles, même si vous utilisez plusieurs écrans.

Les bureaux Magnus de Secretlab peuvent en prime avoir des revêtements spéciaux, les MagPad qui sont eux aussi en promotion. Ces tapis de bureau viennent s'aimanter sur la surface et servent à la fois de tapis mais aussi de protection. Comme pour les chaises, Secretlab a multiplié les collaborations pour proposer une vaste gamme de modèles aux couleurs de nombreuses licences comme Cyberpunk 2077, League of Legends ou encore Batman pour ne citer qu'eux. Les soldes en cours chez Secretlab peuvent vous faire gagner jusqu'à 119€ pour l'achat d'un bureau Magnus Pro par exemple.

À tout ceci s'ajoute un vaste panel d'accessoires autant pour les chaises gaming que pour les bureaux. Accoudoirs, repose-jambes, roues de rechange ou encore des coussins de soutien lombaire qui, une fois encore, sont parfois à l'image de licences phares comme League of Legends ou Overwatch. De nombreux articles profitent là aussi des soldes pour raboter leur prix et ainsi vous faire gagner quelques euros.