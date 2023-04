Samsung serait sur le point de conclure un accord pour faire de Microsoft Bing le moteur de recherche par défaut sur ses smartphones et tablettes.

La course à l'intégration des meilleures fonctionnalités de l'IA dans la recherche sur le web s'est intensifiée. Avec le lancement récent de Bing AI, alimentée par ChatGPT, Microsoft donne à Google a du fil à retordre. Aujourd'hui, même Samsung envisage de passer à Bing sur ses téléphones et tablettes Galaxy.

La décision prise par Samsung de choisir Bing comme moteur de recherche par défaut pour ses appareils Galaxy a mis Google en mode « panique ». Comme l'indique le quotidien The New York Times, le géant de la recherche serait convaincu que cette décision s'explique par les fonctions d'IA. C'est pourquoi il travaille d'arrache-pied à intégrer l'IA « Magi » à son moteur de recherche et proposer un contre-projet à Samsung.

Si Samsung décidait de ne plus utiliser Google comme moteur de recherche par défaut, cela mettrait en péril un contrat existant entre les deux entreprises, d'une valeur d'environ 3 milliards de dollars par an.

Que fait Google ?

Prise au dépourvu par la soudaine montée en puissance de Bing avec ChatGPT, Google est arrivé en retard avec son propre outil d'intelligence artificielle ; « Google Bard ». Craignant d'être à nouveau dépassé, Google aurait accéléré la mise en œuvre de l'IA dans son moteur de recherche avec un nouveau projet baptisé « Project Magi ».

Afin de proposer un outil de recherche beaucoup plus personnalisé, Google y aurait consacré une grande partie de son personnel. Probablement dans le but de présenter une version préliminaire à temps pour l'évènement Google I/O 2023 de mai et regagner les faveurs de Samsung.

« Chaque session de brainstorming et chaque idée de projet ne débouchent pas sur un lancement, mais comme nous l'avons déjà dit, nous sommes enthousiastes à l'idée de doter le moteur de recherche de nouvelles fonctionnalités alimentées par l'intelligence artificielle, et nous vous donnerons bientôt plus de détails », a déclaré Lara Levin, porte-parole de Google, dans un communiqué.

Bing, une menace pour Google ?

Bing, le moteur de recherche développé par Microsoft, a été lancé en 2009 en tant que concurrent direct de Google. Depuis lors, Bing a réalisé des progrès considérables et a réussi à gagner des parts de marché, en particulier aux États-Unis. Cependant, Google reste le moteur de recherche no. 1 dans le monde avec 93 % des parts de marché.

Au cours des derniers mois, la menace que représente Bing pour la dominance de Google en matière de recherche est devenue plus crédible. Et ce, grâce à l'ajout de la technologie d'OpenAI, qui a la capacité de fournir des réponses de niveau « ChatGPT » aux requêtes des utilisateurs.

La décision de Samsung constitue la première possibilité de faille dans le secteur de la recherche de Google, qui semble inexpugnable. Bien qu'il n'ait pas été clairement établi si les travaux de Microsoft en matière d'IA étaient la principale raison pour laquelle Samsung envisageait un changement après toutes ces années, celle-ci reste l'hypothèse qui prévalait au sein de Google.