La réalité virtuelle c'est l'avenir, du moins une partie avec le metaverse. Et certains constructeurs préparent l'arrivée des vestes hatpiques comme Actronika pour rendre le tout encore plus bluffant.

Actronika est une entreprise française qui souhaite présenter lors du CES 2022 (5 janvier-8 janvier 2022) Skinetic. Skinetic qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une veste haptique pour améliorer encore un peu plus l'immersion de la réalité virtuelle. L'occasion de rendre l'objectif metaverse encore plus "palpable" et réel.

Un peu comme pour les gants haptiques (dont on parlait ici). Le but est de pouvoir reproduire des sensations du monde réel dans le monde virtuel. On peut imaginer ainsi, un peu à l'image du film Ready Player One recevoir des chocs selon ce qui se passe dans le virtuel (l'impact d'une balle) ou au contraire sentir une pression lors d'une chute. Bref une invention qui peut être déclinée à foison selon le type de jeu.

Gilles Meyer - PDG d'Actronika. explique :

Quelques joueurs commencent à ajouter le sens du toucher à la VR. Cependant, les illusions tactiles sont toujours très plates. Nous avons décidé de faire passer cette technologie du noir et blanc à la couleur !

L'autre étape de la réalité virtuelle

Mécaniquement le gilet intègre 20 moteurs à bobine vibrotactile brevetés, capables de générer une large gamme de vibrations qui couvre 100% de la perception vibrotactile humaine. En d'autres termes, l'ensemble du torse devrait pouvoir profiter de la technologie. La réalité virtuelle, à un niveau bien différent.

Cet avenir est assez proche puisque Skinetic compte rendre disponible en précommande sa création lors d’une campagne Kickstarter qui sera lancée le 22 mars 2022, comme le soulignent nos confrères de chez Techpowerup. Imaginez maintenant un monde virtuel avec les gants haptiques, la veste haptique et le casque ultraléger. Dystopie ou utopie ? À vous de voir.