La réalité du film Ready Player One plus proche de nous que ce que l'on pense ? En tout cas Meta (anciennement Facebook) est sur la lancée.

Meta Reality Labs est actuellement en train de travailler sur des prototypes de gants haptiques qui vous octroieraient la capacité de ressentir dans ses mains les véritables sensation du toucher. L'objectif est de rendre le fameux Metaverse encore plus "réaliste". Si vous avez vu le film Ready Player One, c'est clairement ce que souhaite faire Facebook (Meta) avec son projet.

Le futur au bout des doigts

Car au delà du casque encombrant qui est un véritable frein à l'immersion, l'autre souci vient aussi les manettes. Bien qu'utilisées dans certaines expériences, il s'agit ici d'un élément qui vient totalement saper l'immersion de la réalité virtuelle. Michael Abrash, responsable scientifique de Meta Reality Labs explique à Wired :

Ce que nous essayons de faire, c'est de trouver comment vous donner un retour d'information riche afin que vos mains deviennent pleinement utiles. C'est un élément-clé et l'un des plus difficiles et des plus risqués à long terme, mais une fois qu'il sera en place, la VR pourra vraiment devenir un environnement dans lequel il sera possible de faire presque tout ce que vous êtes effectivement capable de faire.

Un prototype de gant haptique

Pour l'heure, le prototype est doté de quinze zones pour simuler la sensation du retour tactile. Avec notamment le dessus de la paume, le dessous, et les doigts. La caméra permet de suivre via des capteurs, les mouvement des mains et des doigts. Dans l'espace.

Le prototype est encore loin de la commercialisation mais c'est une belle fenêtre sur l'avenir. Le groupe Meta assure notamment que tout est fait pour éviter la surchauffe. Encore quelques années et on pourra caresser un dinosaure dans notre monde virtuel. Elle est pas belle la vie ?

L'objectif est ic de simuler les surfaces jusqu'au simple effleurement. Forcément cela fait rêver si l'on aime la technologie. Imaginez tous les possibles avec ce genre d'appareil... Espérons que ce ne soit pas qu'un simple gadget hors de prix au final.