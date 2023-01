À l'heure actuelle le seul moyen de pouvoir ressentir le toucher en réalité virtuelle est via une paire de gant souvent très encombrante et massive, avec de nombreux capteurs. Mais cela pourrait bien changer grâce à cette technologie provenant d'une équipe de chercheurs à Hong Kong. Ainsi dans la revue scientifique Nature, les chercheurs détaillent la découverte.

Une seconde peau pour la réalité virtuelle

Portant le nom de WeTac, cette seconde peau est composée d'un hydrogel qui colle à la main. Sa faible épaisseur (bien moindre que celle d'une paire de gants) permet de ne pas entraver les mouvements de son utilisateur. Elle contient très exactement 32 électrodes, réparties au niveau du paume et des doigts, et reliées à un contrôleur situé dans un patch de 5 cm x 5 cm de diamètre. Vous pouvez en avoir une démonstration au sein de la vidéo ci-dessous :

Ensuite en usage, les électrodes fournissent une stimulation tactile lorsque le porteur interagit avec un objet dans la réalité virtuelle. Comme pour les gants elles sont capables de produire des sensations d'intensités variables. Vous avez ainsi la sensation de saisir un objet ou au contraire d'en effleurer un autre. Toujours plus loin, cette seconde peau peut vous permettre de reproduire des sensations désagréable (mais non douloureuse) comme toucher un cactus virtuel.

Le futur, c'est en fait maintenant. Evidemment on est encore bien loin d'une commercialisation à grande échelle et il s'agit pour l'instant uniquement d'un sujet de recherche mais c'est tout de même une belle fenêtre ouverte sur l'avenir et sur ce qui nous attend à l'avenir. On est encore loin de cette technologie même avec la récente annonce de Sony sur le PSVR2.

