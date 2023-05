On connait Razer pour être un constructeur spécialisé dans l'accessoire gaming et le PC portable, mais cette fois le constructeur va encore plus loin en s'attaquant à votre visage.

Depuis de nombreuses années maintenant Razer est connu pour proposer toute une myriade de produits tech en tout genre allant de la souris au clavier en passant par le PC portable haut de gamme. Pendant la période de la pandémie COVID il aussi eu le masque anti microbes et pollution avec le Razer Zephyr. Cette fois, l'entreprise américaine revient à la charge pour s'attaquer à votre visage avec des lunettes pas comme les autres... En collaboration avec la marque Retrosuperfuture.

La mode Cyberpunk 2077 Made in Razer

Les dites lunettes sont donc une collaboration avec Retrosuperfuture, une marque italienne qui se concentre sur les lunettes prêtes à l'emploi. Comme vous pouvez le voir, les designs Retrosuperfuture vont des simples lunettes de soleil normales à des objets digne d'œuvres de science-fiction comme Cyberpunk 2077 ou Blade Runner. Cette collaboration a été nommée basiquement Razersuperfuture (pourquoi faire compliquer ?) et sera disponible exclusivement sur Razer et sur le site du lunetier.

Le modèle en question.

Pour ce qui est du désign on obtient quelque chose entre le Cyberpunk et la low-tech avec aussi une grosse inspiration de la science-fiction des années 80. Le bas de la conception a la forme d'un masque de ski, avec une forme très rectangulaire. Mais la mode et le gaming, ça a tout de même un prix et cette collaboration vous coutera pas moins de 239 euros. Et elles sont en plus en édition limitée à partir du 5 mai 2023 et d'ailleurs chaque paire sera griffée d’un numéro de série unique, ainsi que du logo vert de Razer.

Le mariage ultime du gaming et du streetwear ?

Pour ce prix, ces lunettes sont équipées de verres photochromiques. C'est à dire qu'ils sont quasiment transparents et deviennent opaques à la lumière du soleil pour protéger les yeux. De plus, vous bénéficiez d'une protection contre la lumière bleue. Celle là même qui est diffusée par les écrans et qui provoque des problèmes du trouble du sommeil. On regrette presque que le tout ne soit pas compatible RGB histoire de pousser le vice au maximum.

Ce partenariat témoigne aussi de l'impact que peut avoir l’industrie du gaming sur la culture et la mode. Et la Razersuperfuture est le symbole de la confluence entre deux industries. Le gaming veut changer de visage et souhaite se détacher de celle du geek boutonneux des années 2000.

Que pensez-vous de cette création Made in Razer ? Est-ce un objet que vous pourriez acheter ?