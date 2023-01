On néglige souvent la RAM quand on commence à monter notre config. En effet, on tient plus à mettre le prix fort pour une bonne carte graphique ou pour un CPU de qualité, que pour la RAM. Pourtant, cette dernière est un élément clé pour le bon fonctionnement de votre PC gamer, surtout si vous streamez ou si vous faites du montage vidéo. En ce moment, vous pouvez bénéficier de 32Go de RAM pour moins de 100€ chez Cdiscount.

32 Go de RAM pour moins de 100 € !

En effet, Cdiscount veut mettre tout le monde d’accord en proposant un prix abordable pour 32 Go de RAM DDR4 Kingston Fury. Actuellement, vous pouvez retrouver ces 32 Go de RAM à seulement 99,63€ chez ce géant du e-commerce.

Kingston Fury, une marque de référence pour la RAM

Les barrettes de RAM Kingston FURY Beast 32 Go (2 x 16 Go) DDR4 3200 MHz CL16 sont des modules de mémoire vive haut de gamme, conçus pour atteindre des performances puissantes sur votre PC. Il faut savoir que, plus vous avez de RAM, plus votre ordinateur sera capable de gérer des tâches en simultané et rapidement.

Ces barrettes de Kingston sont munies de la technologie DDR4, ce qui vous offre un transfert de datas plus rapide que les générations précédentes (DDR3, DDR2, etc.). Avec leur vitesse de 3200 MHz, ces barrettes traiteront vos données à une vitesse assez élevée, ce qui est nécessaire pour les applications et les jeux gourmands en performances. De plus, avec ses latences CL16, elles peuvent accéder rapidement aux données stockées en mémoire.

En plus de leurs puissantes performances, les barrettes de Kingston FURY Beast sont tout à fait fiables et durables. Elles sont fabriquées avec des composants de haute qualité, et elles ont été testées en laboratoire pour garantir leur fiabilité. Grand plus : elles sont couvertes d'une garantie à vie. Vous pouvez donc les utiliser en toute confiance.