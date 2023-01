Nul doute, le PSVR 2 donne envie. Notamment avec l'arrivée de gros jeux au catalogue comme un certain Horizon Call of the Mountain. Avec pas moins de 30 jeux il semble que le casque VR de Sony s'adresse à tout le monde avec des titres très nombreux en genre, dont notamment Resident Evil Village, STAR WARS : Tales from the Galaxy's Edge ou encore Gran Turismo 7. Pour autant, le nombre de précommandes semble décevant (au yeux de Sony) au point de chambouler sa production.

La production du PSVR 2 moins importante que prévue

D'après une information du très sérieux journal Bloomberg, Sony s'est efforcé d'avoir environ deux millions d'unités PSVR 2 prêtes durant le trimestre du lancement, mais visiblement, suite à un manque d'intérêt en terme de précommandes, ce nombre a été réduit de moitié pour atteindre uniquement le chiffre d'un million. Une coupe assez violente dans la production, surtout à cette échelle.

L'information en elle même semble venir d'un "partenaire fournisseur" qui aurait été informé par Sony qu'il y aurait une réduction drastique de la production de casques PSVR 2. Le "manque d'intérêt" pourrait s'expliquer pour plusieurs raisons, la première étant tout simplement la tarification. 600 euros, soit 50 euros plus cher que le prix d'une PS5 classique et même 650 euros si l'on veut profiter d'un bundle Horizon Call of The Mountain, ça reste tout de même une somme. Surtout en période d'inflation où les gens essayent déjà de pouvoir acheter des produits de la vie quotidienne.

L'autre raison, c'est qu'il semble y avoir encore un problème de démocratisation de la réalité virtuelle. Le boom de la VR d'il y a quelques années est moins important que prévu par les acteurs et l'intérêt global pour cette technologie semble être assez mesuré. Et c'est évidemment corrélé au prix. Si un casque VR devenait soudainement très abordable, le public serait plus enclin à tester. Mais à l'heure actuelle acheter pour tester un produit comme le PSVR 2 à 600 euros, c'est un pari risqué.

De plus on apprend dans le même temps que le périphérique PSVR de Sony ne détient qu'une part de marché globale de 1%, largement dominé par la gamme Meta's Quest, qui détient une majorité écrasante de 85% sur le marché de la VR.