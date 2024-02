La prochaine génération de consoles de jeux, incluant la PS6 et la Xbox Series 2, se trouve à un carrefour technologique et économique crucial. Selon les récentes observations d'un leaker réputé d'AMD, ces futures consoles seront confrontées à un gros dilemme. Et très clairement, cela risque d'être un gros frein à l'achat. Quel est le problème exactement ? C'est ce que nous allons tenter de comprendre ensemble.

La PS6 et Xbox Series 2 au cœur d'un problème

En fait, les nouvelles et prochaines consoles (PS6 ou Xbox) devront soit offrir des gains de performance de plus en plus modestes pour maintenir des coûts raisonnables, soit opter pour une hausse significative de leurs prix de vente. Cette situation découle principalement de l'évolution des coûts des composants et des technologies sous-jacentes, comme le révèle le leaker Kepler sur Twitter. Connu pour ses analyses précises sur AMD, mais pas seulement.

En effet, le coût par transistor, qui est resté stable durant l'ère des FinFETs, est prévu d'augmenter avec la transition vers les technologies GAAFETs/CFETs. Pas d'inquiétude, on va revenir sur ces terminologies. Cette tendance marque potentiellement la fin des économies réalisées simplement par la réduction de la taille des puces. En conséquence, les fabricants de consoles, tels que Sony et Microsoft, se trouvent face à un choix difficile : augmenter les prix de leurs consoles ou modérer les attentes en termes de gains de performance d'une génération à l'autre.

Qu'est-ce que cela signifie ? Le coût par transistor est un indicateur économique clé dans la fabrication de semi-conducteurs. Il reflète le coût de production d'un seul transistor sur une puce électronique. Historiquement, ce coût a diminué avec chaque nouvelle génération de technologie de fabrication de puces, permettant des gains de performance à moindre coût. Cependant, cette tendance s'inverse à mesure que la miniaturisation atteint des limites physiques et technologiques.

Qu'est que ça veut dire ?

FinFET signifie Fin Field-Effect Transistor. Cette technologie représente une évolution dans la conception des transistors. Les FinFETs ont permis des améliorations significatives en termes de performance et d'efficacité énergétique par rapport aux transistors plats traditionnels, tout en maintenant le coût par transistor relativement stable. Les termes GAAFETs (Gate-All-Around Field-Effect Transistors) et CFETs (Complementary FETs) désignent les technologies émergentes de transistors qui visent à pousser la miniaturisation et l'efficacité énergétique encore plus loin que les FinFETs.

La transition vers les GAAFETs et les CFETs représente une avancée technologique majeure, mais elle s'accompagne d'une augmentation des coûts de production. Les défis de fabrication et les investissements en recherche et développement pour ces technologies nouvelles et complexes entraînent une hausse du coût par transistor. Pour les fabricants de consoles comme Sony et Microsoft, cela signifie que les futures consoles comme la PS6 et la nouvelle génération de Xbox pourraient voir leurs coûts de production augmenter significativement. Cela pourrait se traduire par des prix de vente plus élevés pour les consommateurs ou des gains de performance plus modestes si les fabricants choisissent de contenir les coûts.

Pour l'instant, selon les informations disponibles, Microsoft envisagerait de lancer sa prochaine console en deux versions, dont l'une serait une version portable, naturellement moins puissante que le modèle principal. Sony, quant à lui, semble ambitionner de faire de sa PS6 la console la plus puissante de sa génération. Cette ambition soulève des interrogations quant à la stratégie de tarification que Sony adoptera. Forcément...