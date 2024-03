Au vu des récents leaks, la PS5 Pro devrait bel et bien mériter son appellation. Toutefois, l'amélioration de performances assez faible de son processeur par rapport à la console originale trouverait une explication du côté de l'encore lointaine PS6. On fouille les entrailles de la bête pour vous expliquer la situation.

L'esprit de la PS6 habite la PS5 Pro

Contrairement à ce qu'on aurait pu attendre d'un modèle « Pro », celui de la PS5 sera un brin trop sage au niveau du gain de puissance autour du processeur. On parle en effet d'une hausse de « seulement » 10% des performances par rapport à la PS5 originale. Selon Kepler, un insider bien connu s'agissant des produits AMD, cela est justifié par... la PS6. C'est en tout cas une hypothèse qu'il avance, mais l'homme semble bien connaître son domaine.

D'après lui, la rétrocompatibilité restera bien d'actualité sur la PS6. Si cela peut faire plaisir aux joueuses et joueurs PlayStation, cela aurait indirectement forcé Sony à faire des concessions sur la PS5 Pro. « La façon dont Sony gère la rétrocompatibilité est très complexe. Cela nécessite pour un nouveau hardware de tourner avec la même vitesse d'horloge. Ce même si le nouveau matériel est plus rapide à des vitesses d'horloge plus basses. S'ils utilisent des cœurs AMD Zen6 pour la PS6, ils ne peuvent pas cibler une vitesse d'horloge supérieur à 4GHz sur la PS5 Pro. Cela pourrait casser la rétrocompatibilité ».

Décorticage de la fiche technique

On le sait, Sony s'est fait avec les consoles PlayStation un point d'honneur à proposer une rétrocompatibilité entre ses machines. Les choses ne vont visiblement pas changer avec la PS6. Cependant, pour que les jeux PS5 et plus vieux tournent sur celle-ci, il ne faut pas que les consoles affichent un processeur à la vélocité trop différente. Dans ce cas de figure, le géant japonais ne pourrait pas être en mesure de tenir sa promesse.

Un mal pour un bien s'agissant de la fiche technique de la PS5 Pro à venir, en somme. Malgré un gain de puissance du processeur un peu plus faible, pas de panique. Elle méritera bien son appellation Pro, le reste de sa fiche technique se montrant particulièrement solide, au vu des récents leaks.