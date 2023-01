Que vous soyez un joueur PC ou PS5, avoir un bon SSD est indispensable. Et l'un des meilleurs choix sur le marché actuel est, sans doute, le Samsung 980 Pro. La bonne nouvelle, c'est qu'il est en promotion sur Amazon !

Le SSD de chez Samsung à moitié prix !

Le géant coréen Samsung est populaire pour la qualité de ses écrans et de ses smartphones, mais pas que ! Samsung produit les SSD les plus rapides du monde. Et le 980 Pro fait partie du lot ! Ce petit SSD compact atteint jusqu'à 7000 Mo/s de vitesse ! Une prouesse ! Il dépasse même les SSD NVMe PCIe 4ᵉ génération, qui sont déjà considérés comme la crème de la crème.

Le prix de base de ce SSD est assez élevé. Il était à 220,20 € à sa sortie, mais depuis, il a baissé. On peut le retrouver facilement à 140 €, ce qui est déjà pas mal. Cependant, Amazon va encore plus loin, en baissant le prix jusqu'à 128,59 € pour 1 To ! Une occasion à ne pas rater si vous souhaitez étendre et améliorer le stockage de votre PS5 !

Le 980 Pro en quelques points :

Équipé de la technologie NVMe, ce SSD offre des taux de transfert exceptionnels, jusqu'à 7 Go/s en lecture séquentielle et 5 Go/s en écriture séquentielle. Des chiffres qui ne laissent aucun gamer indifférent, car la vitesse de lecture et d'écriture influe énormément sur les temps de chargement.

Au-delà de la vitesse, le 980 Pro est conçu pour durer dans le temps. Fabriqué avec des composants qualitatifs, ce SSD ne sera pas près de vous lâcher.

Pour conclure, en ces soldes d'hiver, si le stockage de votre console est problématique pour vous, sautez le pas et procurez-vous le Samsung 980 Pro !