Le SSD est l'un des éléments les plus importants dans un PC, c'est la pièce dans laquelle sont stockées toutes les données que vous enregistrez dans votre ordinateur, et ceci s'applique notamment à la PS5, qui, en prenant en compte le volume du système d'exploitation, dispose de moins de 1 To ! Handicapant quand on connaît le gros volume des jeux de dernière génération de la PS5 !

Le géant Amazon FRACASSE le prix du nouveau SSD NVMe 990 Pro de chez Samsung

Sorti en octobre, le SSD 990 Pro de chez Samsung a fait beaucoup de bruit grâce à son étonnante vitesse de lecture et d'écriture, le 990 Pro a rayé son prédécesseur, le 980 Pro, de la liste. La bonne nouvelle c'est qu'il est désormais disponible à 160,70 € au lieu de 199,99 € soit 22 % de réduction, une occasion à ne surtout pas rater si vous souhaitez augmenter le stockage de votre PS5 !

Que ce soit en lecture ou en écriture le 990 Pro est plus rapide que son prédécesseur

Les jeux de dernière génération ne cessent d'êtres gourmands en termes de stockage, ce qui oblige les constructeurs à augmenter de plus en plus la capacité de stockage dans les différents modèles de consoles qu'ils produisent, mais ça reste parfois insuffisant.

Si vous souhaitez ne plus vous soucier du stockage, le SSD 990 Pro de Samsung est une solution parfaite. D'abord, le 990 Pro fait partie de la dernière génération de SSD et qui est la plus rapide, la version précédente atteignait une vitesse de lecture de 7000 Mb/s et une vitesse d’écriture de 5000 Mb/s, tandis que le 990 Pro peut aller jusqu'à 7450 Mb/s en lecture et à 6900 Mb/s en écriture, une progression frappante !

Cependant, le meilleur atout de ce modèle est, sans doute, son dissipateur de chaleur couplé au contrôleur thermique intelligent, cette fonction stabilise les performances de votre console et surtout protège ses pièces de l'usure causée par la chaleur. Choisir cet SSD est donc un pas en avant afin d'augmenter la durée de vie de votre console.