De manière plus large, le matériel gaming estampillé AMD, dont la PS5 Pro, devrait connaître prochainement un bond technologique certain. Voyons voir ce qui attend la prochaine console de Sony, entre autres produits propulsés par la Team Rouge.

Une PS5 Pro qui devrait bien mériter son nom

Cela fait des mois que l'on entend tout et son contraire au sujet de la PS5 Pro attendue cette année. Tantôt surpuissante, tantôt pas assez, nous en serons certains lorsque des informations officielles seront partagées. À ce titre, une piste particulièrement crédible a récemment émergé. Au micro de la chaîne YouTube No Priors, Mark Papermaster, directeur technique chez AMD, a répondu à quelques questions. Parmi celles-ci, l'intégration de l'intelligence artificielle et du machine-learning dans les produits de la Team Rouge.

Outre les cartes graphiques, l'infrastructure de la PS5 (et donc de la PS5 Pro) est justement animée par une puce AMD. À ce titre, la prochaine console de Sony pourra bénéficier des bienfaits de l'IA pour profiter de meilleures performances. Sur ce terrain, AMD souffre d'un certain train de retard par rapport à NVIDIA et le DLSS, sa technologie d'upscaling alimentée par l'IA. 2024 est toutefois pour AMD l'occasion de se rattraper, pour le plus grand bénéfice des joueurs. La surprise avait d'ailleurs été éventée avant l'heure suite au terrible hack d'envergure à l'encontre d'Insomniac Games.

L'IA au service du jeu vidéo, pour le meilleur comme pour le pire

La PS5 Pro profitera donc des avancées d'AMD dans le domaine de l'upscaling par l'intelligence artificielle pour afficher une meilleure fluidité. Sur le papier, cela permettrait notamment aux modes Performance de maintenir un framerate de 60 fps avec une résolution de meilleure qualité. Un certain FF7 Rebirth en aurait bien eu besoin, son bilan technique sur ce point n'étant pas très reluisant. Un patch devrait toutefois être déployé sous peu à ce sujet.

Pour que la magie de l'IA opère sur la PS5 Pro, cela passera par la puce graphique, ou le GPU pour les intimes. L'APU Viola que devrait embarquer la console ne dispose en effet pas de NPU. Quelques concessions devront ainsi être faites par Sony pour que l'upscaling via machine-learning d'AMD remplisse son office. Rendez-vous sur la PS6 pour laisser plus de place à l'IA (de préférence dans ses meilleurs aspects) ?