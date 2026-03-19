Malgré son grand âge, la PS3 n'est pas laissée pour compte par Sony. La preuve : elle vient tout juste de recevoir une nouvelle mise à jour que vous pouvez installer dès maintenant.

Certes pas aussi mythique que les deux consoles PlayStation qui l'ont précédée, la PS3 n'en demeure pas moins un jalon remarquable dans l'histoire de la marque. Elle a vu des titres de légende fleurir dans son catalogue pendant quasiment une décennie. La saga Uncharted, The Last of Us, God of War 3, Red Dead Redemption, BioShock... Au regard de ce beau panel, les joueuses et joueurs de l'époque y sont toujours attachés. À ce titre, Sony continue de la choyer, déployant pas plus tard qu'hier une nouvelle mise à jour.

La PS3 se met à jour encore en 2026

C'est un peu le traditionnel nettoyage de printemps pour PlayStation. Comme l'an dernier à la même période, le constructeur vient dépoussiérer son ancien hardware. En mars 2025, le système de la PS3 passait à la version 4.92. Cette année, il est donc temps de passer à la version 4.93.

Hier, PlayStation annonçait la sortie d'une nouvelle mise à jour pour sa PS3. Pas de changement majeur en vue, mais la version 4.93 assure la bonne continuité de votre console. En effet, il s'agit là encore d'un patch qui « améliore les performances du système ». Il s'agit, en somme, de garantir la compatibilité avec les services en ligne actuels et de préserver la sécurité de la machine.

Pour mettre à jour votre PS3, le plus simple est évidemment de la connecter à Internet. Ce faisant, vous pouvez directement télécharger la mise à jour système 4.93 depuis les paramètres, dans le menu prévu à cet effet. Sélectionnez ensuite « mise à jour par Internet ». Le fichier se téléversera rapidement sur votre console et s'installera automatiquement le temps de quelques minutes.

Si vous préférez garder votre PlayStation 3 hors-ligne, une autre méthode existe. Pour ce faire, passez par votre PC ou votre Mac et branchez une clé USB ou un disque dur formaté en FAT32 qui comprend un dossier nommé “PS3” à la racine. Dans ce dernier, créez un sous-dossier “UPDATE” Téléchargez ensuite le fichier de la mise à jour depuis le site du support PlayStation (voir le lien en source) que vous placerez dans ce sous-dossier. Après cette étape, vous n'avez plus qu'à brancher le lecteur USB sur votre console et à transférer le fichier en vous rendant dans les paramètres de « Mise à jour système », puis choisir l'option « Mise à jour par support de stockage ».