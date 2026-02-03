12 ans après que cette fonctionnalité soit sortie sur la console de Sony, les possesseurs de PS3 s'apprêtent à voir une page se tourner dans le mois à venir.

Vous utilisez encore régulièrement votre PS3 à la maison pour certains jeux ou applications ? Voilà une nouvelle qui pourrait vous attrister, puisque l'on vient de découvrir que l'une des fonctionnalités va disparaître de la console 12 ans après sa mise en ligne. Beaucoup de joueurs l'utilisaient encore sur PlayStation 3.

Cette fonctionnalité va disparaître de la PS3 en mars 2026

Si la PlayStation 3 est encore très appréciée des joueurs amateurs de rétro-gaming, elle est cependant utilisée par plusieurs personnes pour certaines des fonctionnalités qu'elle propose. Elle permet en effet de naviguer sur Internet et d'installer plusieurs applications et services, pour regarder des vidéos ou accéder à certains services sur abonnement. C'est notamment le cas de Netflix, présent sur la console de Sony en France depuis 2014.

L'image originale postée par un utilisateur de Reddit ce 2 février 2026.

Ce 2 février dernier, un utilisateur de Reddit a cependant fait une découverte surprenante en démarrant sa console. En lançant l'application Netflix, il a été accueilli par un court message. « Malheureusement, Netflix ne sera plus disponible sur cet appareil à compter sur 2 mars 2026 ». On pouvait effectivement s'attendre à voir l'application quitter la console d'un jour à l'autre, mais cette annonce déplait à certains utilisateurs sur les réseaux sociaux. De nombreux messages d'utilisateurs de Reddit confient encore utiliser la PS3 comme plateforme pour se connecter à Netflix.

En effet, la plupart des téléviseurs connectés intègrent aujourd'hui nativement des applications comme Prime Video, Netflix ou Disney+. Mais il n'était pas rare de voir des joueurs utiliser leur console de jeu comme moyen d'y accéder. C'est notamment ce qui permettait d'utiliser la plateforme avec d'anciens téléviseurs, avec un format d'image 4:3. Malheureusement, ce ne sera donc plus possible à partir du 2 mars prochain. La fonctionnalité reste cependant accessible sur PS4 et PS5. Netflix ne s'est pas encore exprimé sur les raisons précises qui ont motivé cette décision.