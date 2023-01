Installer deux écrans sur un seul bureau est une sacrée prise de tête. C’est pour cela que la marque Huanuo vous propose de vous faciliter la vie avec ce support. Vous gagnerez en place, mais aussi en ergonomie.

Un support 2 écrans de Huanuo profite d’une vente flash sur Amazon

On est de plus en plus de personnes à utiliser une configuration double écran pour notre PC, que ce soit pour le gaming ou pour le travail. Mais son installation est loin d’être facile. De plus, niveau praticité, deux écrans sur un même bureau peuvent s'avérer très encombrants. Ils prennent facilement toute la place, surtout si le bureau n'est pas assez grand. Si les deux ne sont pas identiques, c'est pire : ils n'auront pas la même hauteur, ce qui sera assez gênant.

Cet accessoire Huanuo est légèrement sous-coté, alors qu’il apporte un véritable confort et libère de l’espace sur votre bureau. De plus, il vous permettra de placer vos écrans comme bon vous semble !

Le moment est propice pour se procurer ce support pour écrans de 15 à 35 pouces, car il bénéficie actuellement d’une vente flash sur Amazon. Avec cette promotion, son prix passe de 107,72€ à 85€ seulement, soit une très appréciable réduction de 21%.

Grâce à ce support 2 écrans à ressort à gaz, vous gagnerez en place et en confort sur votre bureau

Le support Huanuo est capable d’accueillir 2 écrans d’une taille de 15 à 35 pouces. Vous pourrez le fixer aisément à n’importe quel bureau à l’aide d’une pince. Il a été conçu avec un cadre renforcé en alliage moulé sous pression, ce qui le rend très solide. Ses pivotements à compression assurent un positionnement fiable. Chaque bras de ce support VESA est capable de supporter jusqu’à 12 kg.

Avec cet accessoire, dites adieu aux soucis d'encombrement sur votre bureau ! Il vous permettra de garder un espace de travail parfaitement ordonné.