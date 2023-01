La société BenQ a sorti un vidéoprojecteur portable qui en a dans le ventre. En effet, le GV30 offre des fonctionnalités qui peuvent rivaliser avec certaines smart TV. En plus, il est en promotion !

Le vidéoprojecteur BenQ GV30 en promotion chez Amazon

Le vidéoprojecteur portable BenQ GV30 est en réduction de 38 %, soit 100 € de moins. Un prix très attractif pour un vidéoprojecteur que vous pourrez transporter partout et qui pourra projeter tout ce que vous souhaitez grâce à ses nombreuses connectiques !

Ce vidéoprojecteur portable BenQ vous permettra de regarder des films partout !

Un vidéoprojecteur portable peut être des plus utiles. De petite taille, il est doté d’une batterie qui tiendra de 2 h 30, assez d’énergie pour regarder des films en entier. Il est facile à mettre en place et ne demande pas grand-chose pour fonctionner et pour afficher une image de 100 pouces de diagonale (265 cm).

Orientable à souhait, c’est typiquement l’appareil que vous pouvez utiliser pour regarder votre série sur votre plafond. Pour ce qui est du son, il est équipé d’enceintes en 2.1, ce qui vous fera bénéficier d’un son de qualité. C’est l’accessoire idéal pour s’envoyer un bon film en soirée pyjama ou tout simplement pour suivre un match en déplacement.

Il est doté d’un sac de transport anti-chute et de tout l’équipement requis pour une utilisation rapide de suite après l’avoir sorti de son emballage. Il projette une image en HD (résolution 1280x720) et possède une luminosité de 300 Lumens ANSI, qui font qu’il est tout de même visible dans une pièce éclairée.