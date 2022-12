Bien que sa taille ne soit pas commode pour la mettre au pied de son sapin, cette TV OLED 55 pouces de chez LG reste un excellent cadeau de Noël. Une TV de haute qualité avec des dimensions de dingue et à un prix plus que raisonnable, c'est une occasion rare !

Il faut le dire, la marque LG est connue pour ses produits de haute performance, mais pas pour ses tarifs bas. Cette remise incroyable sur son nouveau modèle surprend tout le monde. Inutile de vous préciser que cette TV sera en rupture de stock très rapidement. Si vous voulez profiter de l'offre, courez immédiatement vers l'un des points de vente de la marque !

Une remise de 350 euros sur la LG C2 !

Le Black Friday est fini, mais certaines marques continuent de lancer des remises incroyables sur leurs articles récemment sortis. Tel est le cas de LG, qui offre une ristourne de 350 euros sur la C2, le tout dernier modèle de la marque. Cette TV combine les caractéristiques de la C1 et de la C2, deux modèles récents, commercialisés par LG pour la première fois en 2022.

Vendue à 899 euros actuellement, après une réduction de 350 euros, cette TV de 55 pouces est une pièce à saisir en toute urgence. Elle allie les performances techniques de la C2 et le design de la C1. En résumé, c'est un modèle parfait sur tous les points. N'attendez plus et courez vite vous offrir cette télé avant qu'il ne soit trop tard ! Elle sera parfaite pour vos soirées films de Noël.

Un modèle plus performant, mais moins cher !

En tenant compte de son écran OLED dernière génération, on peut dire que le prix de la LG CS est plus que correct. Il ne faut pas la comparer avec des modèles chinois, au prix de 400 euros, qui privilégient la taille de l'écran à la qualité d'image. Cette TV OLED 4k possède toutes les caractéristiques qu'on rêverait d'avoir dans un grand écran.

De plus, avec sa fréquence d'affichage de 120 Hz, elle est parfaite pour les gamers. Elle permet de profiter d'une excellente expérience de jeu sur PS5, en jouant en 4k 120 PS.