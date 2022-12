De nouvelles cartes graphiques AMD sont récemment apparues sur le marché. Parmi elles, la RX 7900 XT ; un excellent modèle haut de gamme. Surpuissante, elle entre directement en concurrence avec la toute nouvelle RTX 4080 de Nvidia.

En ce moment, la RX 7900 XT est en promo sur Amazon. En passant votre commande à l'instant, vous aurez de fortes chances de la recevoir à temps pour Noël !

La XFX RX 7900 XT disponible sur Amazon à un prix concurrentiel !

Bonne nouvelle pour les gamers : les modèles récents de cartes graphiques de chez AMD sont enfin là ! Malheureusement, la rupture de stock est imminente et de nombreux modèles sont déjà plus chers qu'à leur lancement. Par ailleurs, le prix de RX 7900 XT est en baisse sur Amazon et cette pépite est actuellement vendue à 1059,99 euros !

Le meilleur dans tout cela, c'est qu'il s'agit de la version custom conçue en partenariat avec XFX, ce qui explique son prix élevé comparé aux versions références fabriquées exclusivement par AMD. Mais mieux encore, si vous passez votre commande ces jours-ci, vous aurez votre carte graphique avant les fêtes !

Amazon vous propose aussi un paiement en 4 fois, avec une possibilité de retour sans frais ni condition jusqu'au 31 janvier 2023.

La RX 7900 XT : un concurrent de taille pour la RTX 4080

AMD se surpasse cette fois-ci, en lançant des cartes graphiques aux caractéristiques surprenantes et capables d'écraser la concurrence en matière de rapport qualité prix. La marque voulait créer un modèle capable de remplacer la RTX 4080 et c'est chose faite avec la RX 7900 XT.

Le seul avantage concurrentiel qui reste à Nvidia, qui offre la RTX 4080 à un prix plus élevé que celui de la RX 7900 XT, concerne la gestion du Ray Tracing, mais sur certains jeux seulement. AMD a fait en sorte d'améliorer ses cartes graphiques sans pour autant faire flamber les prix, ce qui n'a pas été le cas de Nvidia.

Dotée de 20 Go de mémoire vive et d'un processeur graphique capable d'atteindre une cadence de 2400 MHz, cette carte graphique est une pépite pour tout gamer qui se respecte. Elle est ultra performante et le sera encore pendant de longues années. De plus, elle est parfaite pour jouer en 4K. De quoi satisfaire les joueurs les plus exigeants !