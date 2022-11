Lors de son événement, "together we advance_gaming" AMD a pu présenter en grande pompe ses derniers Ryzen 7000. Pour changer, c'est la charismatique Lisa Su, la P.-D.G. de l'entreprise qui est venue directement nous présenter les nouveautés en terme de GPU.

AMD frappe fort

L'objectif était de présenter l'architecture RDNA 3 et d'apporter une réponse forte à Nvidia suite à l'annonce et la sortie de l'impressionnante génération RTX 4000. AMD a donc fait le choix intelligent de mettre l'accent sur deux modèles, les Radeon RX 7900XTX et 7900XT et de ne pas multiplier les entrées sous peine de perdre un peu le spectateur et le potentiel acheteur.

La première d'entre elle est la 7900XTX qui repose sur un GPU Navi 31. Elle dispose de 84 unités de calcul à 2 GHz, de 20 Go de mémoire GDDR6, le tout sur un bus de 320 bits. Nettement moins puissante que sa grande sœur la AMD Radeon RX 7900XTX qui dispose de 96 unités de calcul cadencées à 2,3 GHz et de 24 Go de mémoire GDDR6 avec un bus à 384 bits. Notons que celle-ci ne consomme que 350 Watts contre 300 Watts pour la 7900XT. Ce qui est bien inférieure à la consommation d'une RTX 4090 et ses 450 Watts.

En moyenne, la firme rouge annonce que la Radeon RX 7900 XTX est 70% plus rapide que la Radeon RX 6950 XT, un beau gap de puissance qui devrait permettre de profiter des AAA dans les meilleures conditions possible. Hélas AMD n'a pas donné d'éléments de comparaisons avec les cartes Nvidia comme un tableau comparatif de framerate ou autre et c'est bien dommage. Cela veut surement dire que la performance des verts est supérieure.

Les Radeon RX 7900 XTX et Radeon RX 7900 XT seront commercialisées à partir du 13 décembre aux tarifs de de 999 $ et 899 $. Une somme bien moindre que chez Nvidia.