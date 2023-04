Poe : Créez gratuitement votre chatbot personnalisé

Avec Poe, il est possible d'accéder à différents chatbots depuis une même plateforme, ce qui permet de centraliser les échanges. L'utilisateur peut également créer son propre chatbot gratuitement, en fonction de ses besoins spécifiques.

À l'instar de nombreux acteurs majeurs de la technologie, la société à l'origine de Quora, un forum en ligne basé sur des questions-réponses, explore également de nouvelles perspectives liées à l'intelligence artificielle. Ces développements dans le domaine de l'IA suscitent beaucoup d'intérêt, car ils permettent de créer des systèmes capables de résoudre des problèmes complexes en utilisant des algorithmes et des modèles de machine learning.

Poe : une plateforme regroupant plusieurs chatbots

Quora a lancé une nouvelle initiative appelée Poe, qui consiste en un chatbot similaire à ChatGPT ou Bard, mais avec une mission différente : faciliter l'utilisation d'autres agents conversationnels ou plateformes basées sur l'intelligence artificielle. Poe agit comme un hub central où l'on peut accéder à tous les autres services, tout comme un navigateur web pour les sites web ou GOG Galaxy pour les launchers de jeux vidéo.

Actuellement disponible en tant que site web et application iOS, Poe propose plusieurs chatbots avec lesquels les utilisateurs peuvent interagir directement depuis son interface. Parmi eux, on trouve :

ChatGPT basé sur GPT-4 d'OpenAI. GPT-4. Claude Plus et Claude Instant d'Anthropic. Sage AI qui est basé sur le langage GPT. Dragonfly, une IA spécialisée dans la prédiction de performances.

Cependant, les utilisateurs de GPT-4 et Claude Plus sont limités respectivement à un et trois messages par jour, sauf s'ils souscrivent à l'offre Pro facturée 19,99 dollars par mois.

Poe : l'outil gratuit pour créer votre propre chatbot en quelques étapes

Suite au succès de l'application, Quora propose désormais la création de robots conversationnels pour ses utilisateurs via le bouton « Create a Bot ».

Selon Adam D'Angelo, le PDG de Quora, il suffit d'entrer une requête dans l'interface de Poe pour programmer sa propre IA, et ce, en utilisant l'un des deux bots existants, ChatGPT ou Claude Instant, comme base. Le robot peut être programmé en quelques secondes : il serait juste nécessaire d'entrer une requête qui servira de base à sa personnalité, de lui donner un nom, puis converser avec lui directement via une URL unique.

Le PDG de Quora suggère d'interagir avec un chatbot qui parle comme un pirate, un autre qui vous aide à apprendre une langue étrangère ou encore un robot qui ne s'exprime qu'en émojis. Il indique que les utilisateurs qui créent les meilleurs bots auront leur création mise en avant dans l'interface, et que tous les robots créés seront accessibles aux autres internautes.

Pour finir, il explique que les utilisateurs recevront des commentaires sur l'utilisation de leur bot afin de l'améliorer progressivement. Il précise également que la société prend en charge tous les frais liés au fonctionnement de l'IA.