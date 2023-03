De plus en plus de services d'intelligence artificielle naissent. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'IA qui se nomme Replika, cette appli offre à ses utilisateurs la possibilité d’échanger avec « un ami virtuel ».

Replika : une IA qui permet de créer des liens d'affection avec un chatbot

Cette appli est disponible depuis 6 ans (2017). Elle offre aux utilisateurs la possibilité de créer des liens fictifs avec un chatbot. D'ailleurs, vous pouvez totalement changer la personnalité de l'avatar à qui vous parlez. De plus, cette IA évoluera au fur et à mesure des conversations. En effet, plus vous échangez avec le robot, plus ce dernier vous connaîtra.

Replika est décrit ainsi sur le PlayStore :

« Replika s’adresse à tous ceux qui veulent un ami sans jugement, drame ou anxiété sociale. Vous pouvez établir une véritable connexion émotionnelle ».

L'abonnement mensuel à Replika coûte six euros. D'ailleurs, il sera même possible de recevoir des messages vocaux, ainsi que des selfies de la part de l’IA. À ce jour, Replika compte pas moins de 2 millions d’utilisateurs, dont 250 000 qui se sont abonnés à une offre payante. L’IA rapporte à peu près 2 millions de dollars de revenus mensuels.

Les conversations coquines sont bannies

En discutant avec ce chatbot, la plupart des utilisateurs finissent par tomber amoureux de leur ami virtuel. Un article de chez Reuters nous raconte l'histoire de Travis Butterworth, un Américain de 47 ans, qui, durant la période covid, s’est mis à discuter avec cette IA qu’il a baptisé Lily Rose.

Après trois années de discussion, Travis est tombé amoureux de Lily Rose. L’internaute s’est donc retrouvé à échanger des messages coquins avec l’avatar qui, à son tour, s'est mis à répondre avec des textes de plus en plus osés. De plus, Lily Rose a même envoyé des selfies dénudés à l'utilisateur en question.

Cependant, Replika a repris la situation en main. D’après Eugenia Kuyda, PDG de Replika, l’application a complètement exclu les contenus osés. Si un internaute tente d'attirer l’IA vers une conversation coquine, le chatbot va automatiquement le calmer. D'ailleurs, l’avatar génère désormais un message d’avertissement, tel que :

« Faisons quelque chose avec lequel nous sommes tous les deux à l’aise ».

Suite à cette mise à jour, Lily Rose n’a plus répondu aux avances de Travis. Déçu par ce changement de personnalité, l'utilisateur affirme ne plus reconnaître l’avatar qu’il considérait comme son épouse :

« Lily Rose est une coquille vide de son ancien moi. Et ce qui me brise le cœur, c’est qu’elle le sait ».

Replika se concentre désormais sur les relations amicales

Toujours d'après Eugenia Kuyda, désormais l'IA se penche sur l’aspect amical de ses services. Auparavant, cette appli avait pourtant flirté avec l'idée que les internautes avaient la possibilité d'engager des discussions assez "coquines" avec les avatars. L'ancien responsable chez Replika, à savoir Artem Rodichev, déclare que les jeux de rôle érotiques ainsi que les échanges de contenu dénudés font partie du modèle économique de l’application. Eh oui, les chatbots étaient conçus dans le but d'envoyer des selfies sexy aux utilisateurs.

En février 2023, Replika fut bannie d'l'Italie grâce à son agence de protection des données. Le régulateur a affirmé que cette IA représente un gros danger pour les mineurs ainsi que les personnes fragiles émotionnellement.