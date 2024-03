Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le PSVR 2 a eu un démarrage plutôt convaincant. Malgré un prix plus élevé que pour son aîné, il a tout de même affiché de bons chiffres de ventes lors du premier mois suivant sa sortie. Toutefois, Sony compte changer sa stratégie avec ce casque VR. Le changement est déjà en marche, comme le prouve la nouvelle mise à jour qui vient d'être déployée. Elle amène une fonctionnalité qui était attendue par beaucoup de monde.

Une mise à jour pour le PSVR 2 qui va tout changer

Il y a environ un mois, Sony a fait une annonce qui en a ravi plus d'un. Le rêve va devenir réalité : le PSVR 2 va devenir compatible sur PC. C'est ce qui a été dévoilé suite à l'intervention d'Hiroki Totoki, directeur financier de Sony, sur les résultats de la PlayStation 5. Les objectifs n'ont pas été atteints, et le constructeur japonais va donc optimiser son business PS5. Et ça va notamment passer par un changement de stratégie pour le casque. « De plus nous sommes ravis d’annoncer que nous sommes en train de tester la possibilité pour les joueurs PS VR2 d’accéder à de nouveaux jeux sur PC », indiquait le PlayStation Blog.

Mais alors, ce sera pour quand ? Eh bien, pour l'instant, on ne sait pas. C'est censé débarquer courant 2024. En attendant, une nouvelle mise à jour vient de nous vendre du rêve vis-à-vis de sa venue sur PC. En effet, grâce à cette update, on n'aura visiblement plus besoin d'utiliser un driver ou un hardware spécial pour faire fonctionner le PSVR 2 sur PC. Dorénavant, ça se fera grâce à une connexion directe, et non du streaming via une console. C'est une fonctionnalité inédite, attendue, et qui montre que Sony prépare bien le terrain.

En effet, ça libèrerait le PSVR 2 de son lien avec la PS5. Chose qui pourrait aider à booster les ventes du casque, puisque ça s'adresserait à un nouveau public qui n'est pas forcément intéressé par la console. Face à une concurrence comme le Meta Quest 3, c'est nécessaire. Cette update nous donne ainsi une indication supplémentaire sur la nouvelle stratégie de la firme. Par contre, on ne sait pas encore si cette mise à jour permet l'usage de Nvidia. Cela reste à confirmer, mais c'est un gros changement pour le PSVR 2.