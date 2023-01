Plus la technologie avance, plus les prix des composants PC augmentent. Un constat assez frustrant. Mais avec un peu de patience, il est possible de tomber sur de bonnes affaires. C’est, d’ailleurs, le cas avec cette référence Be Quiet, équipée d’une RTX 3070.

Rue du Commerce n’a pas attendu les soldes pour baisser le prix d’un PC gamer fixe Be Quiet !

Pour mettre la main sur un PC gamer de qualité, vous êtes obligé de mettre le paquet. Et plus vous mettez de l'argent, plus votre machine sera performante et durera plus longtemps. C'est pourquoi quand une bonne occasion s'offre à vous, il ne faut pas la louper, comme cette promo chez Rue du Commerce.

Cette enseigne propose les PC de gaming les plus fiables du marché avec, à la clé, beaucoup de ristournes intéressantes pour les joueurs. Actuellement, elle affiche cette belle réduction sur un des produits de la marque allemande Be Quiet, connue pour sa fiabilité. Il s'agit d'un PC fixe conçu pour les jeux vidéo qui perd 500 euros de son prix initial. Vendu de base à 2 299,90€, il est désormais cédé à 1 799,90€.

Un PC gamer fixe Be Quiet muni d’une RTX 3070 est déjà en promo chez Rue du Commerce

Ce PC est le fruit d’une collaboration entre Be Quiet et Rue de Commerce. Il est équipé d'un processeur AMD Ryzen 5 5600X capable de monter à une fréquence de 4,6 GHz, avec 6 Cœurs et 12 Threads, ses 1 To de mémoire au format M.2 SSD, ses 16 Go de RAM (8x2) DDR4 cadencés à 3200 MHz de chez Ballistix Black, et surtout sa carte graphique RTX 3070 8Go GDDR6 Triple Fan de Nvidia.

Ce PC est particulièrement rapide et réactif face aux logiciels les plus lourds ou les jeux les plus gourmands en termes de ressources. En plus de cela, avec cette offre, vous bénéficierez du Bundle GeForce RTX - Battlefield 2042 !