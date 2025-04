NVIDIA s'apprête à sortir les petites dernières de sa génération de cartes graphiques RTX 5000 avec les RTX 5060 et 5060 Ti. Traditionnellement, les modèles XX60 se veulent plus abordables que les modèles plus puissants, pour proposer une bonne expérience de jeu en 1080p, voire pour un usage professionnel comme la modélisation 3D. En amont de leur sortie présumée courant mi-avril, les deux 5060 font l'objet d'un leak via des bordereaux d'expédition repérés par nos confrères chez Videocardz, qui laissent présager un intéressant rapport performances/prix.

Des concessions, des améliorations et un prix plutôt abordable pour les RTX 5060, selon un leak

Comme chaque génération de nouvelles cartes graphiques NVIDIA depuis un moment, l'arrivée des RTX 5000 a provoqué un certain remue-ménage. Celles déjà disponibles sont en effet globalement difficiles à trouver, du moins à des prix décents. Pire encore, certains possesseurs de ces cartes ont encore souffert du gravissime mais hélas très récurrent problème de câbles d'alimentation qui fondent. Espérons que tel ne sera pas le cas pour les RTX 5060 & Ti, qui devraient arriver courant mi-avril.

D'ici là, Videocardz.com nous rapporte via un leak de bordereaux d'expédition de ces dernières des données intéressantes. On apprend notamment que les RTX 5060 & Ti vont emboîter le pas de leurs grandes sœurs et embarquer des modules de mémoire GDDR7. Plus précisément, la 5060 normale en embarquera 8 Go (et 3840 cœurs CUDA), et la Ti 16 Go (et 4608 cœurs CUDA). Pour l'une comme pour l'autre, cela devrait faire monter la bande passante totale à 448 GB/s, soit une hausse de 55% par rapport aux RTX 4060 & Ti, ce qui représente donc un important gain de performances.

On remarque toutefois que les RTX 5060 & Ti embarquent la même mémoire bus que leur équivalent de la génération précédente : 128-bit. Nous avons donc deux poids, deux mesures pour les deux modèles. Selon d'autres bruits de couloir, la 5060 normale devrait afficher un prix conseillé de 299 dollars, et la 5060 Ti un tarif conseillé plus relevé entre 399 et 499 dollars. Il faudra cependant attendre une confirmation officielle de NVIDIA, et surtout voir quels tarifs vont appliquer ses constructeurs partenaires, qui ont généralement tendance à malheureusement faire flamber la facture.

