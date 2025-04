Les joueurs PC peuvent déjà se préparer : Nvidia lance sa nouvelle RTX 5060 Ti dès ce 16 avril 2025. Deux modèles sont au programme, avec des performances boostées, du DLSS 4, et des prix qui pourraient séduire les configs en quête de puissance sans exploser le budget. Et ce n’est pas tout. Une version plus accessible, la RTX 5060, est prévue pour le mois de mai.

Deux versions de la Nvidia RTX 5060 Ti dès cette semaine...

Nvidia propose deux variantes de la RTX 5060 Ti, chacune visant un public bien précis. Le premier modèle embarque 8 Go de mémoire vidéo et sera proposé au prix de 399 euros. Le second, plus haut de gamme, disposera de 16 Go de VRAM pour un tarif de 449 euros. Ces deux versions partagent la même base technique. On retrouve ainsi 4 608 cœurs CUDA, une fréquence de base de 2,4 GHz pouvant monter à 2,57 GHz en boost, ainsi qu’une mémoire GDDR7 avec un bus de 128 bits.

Côté consommation, Nvidia annonce une puissance maîtrisée de 180 watts, un chiffre raisonnable pour cette gamme de cartes. Enfin, bonne nouvelle pour les joueurs impatients : la version 16 Go sera disponible dès le 16 avril 2025. Quant au modèle 8 Go, il arrivera un peu plus tard, sans date précise pour le moment.

La RTX 5060 (non Ti) prévue

En mai, Nvidia élargira sa gamme avec une version plus abordable : la RTX 5060, proposée au prix de 299 $ (pas de prix en euros pour l'instant). Cette carte graphique vise les joueurs au budget plus serré, tout en conservant des performances solides pour le jeu en 1080p. Elle proposera 3 840 cœurs CUDA, ainsi que 8 Go de mémoire VRAM. De quoi faire tourner confortablement la majorité des jeux actuels.

Côté consommation, Nvidia annonce un chiffre raisonnable avec un maximum de 145 watts, parfait pour les configurations qui cherchent à rester économes en énergie. Sur le papier, le positionnement tarifaire est plutôt agressif. Mais comme souvent, il faudra attendre de voir si ce prix sera vraiment respecté en boutique. La disponibilité des stocks, les marges des fabricants partenaires et la demande des joueurs pourraient rapidement influencer les tarifs à la hausse.

Des performances boostées grâce à DLSS 4 et Frame Gen

Les nouvelles RTX 5060 intègrent DLSS 4 et la technologie Multi Frame Generation, qui permet de générer jusqu’à 4 fois plus d’images par seconde dans les jeux compatibles. Nvidia a d’ailleurs partagé quelques benchmarks en 1080p (avec un Ryzen 7 9800X3D). Et les résultats sont prometteurs :

Cyberpunk 2077 : 148 fps

Stalker 2 : 208 fps

Alan Wake II : 114 fps

Marvel Rivals : 330 fps

Star Wars Outlaws : 105 fps

Même sans Frame Gen, Nvidia annonce un gain de 20 à 25 % par rapport aux cartes de la génération précédente. Dernier détail à noter : Nvidia ne proposera pas de version Founders Edition pour cette génération. Il faudra donc se tourner vers les modèles partenaires (MSI, Asus, Gigabyte, etc.). Cela signifie aussi que le prix d’entrée de 299 $ pour la RTX 5060 pourrait être difficile à trouver au lancement, selon la stratégie tarifaire des fabricants.

Source : Nvidia