God of War arrive très bientôt sur PC. Afin de préparer son arrivée dignement, Nvidia en dit plus sur son prochain pilote NVIDIA GeForce Game Ready, qui sortira le 14 janvier prochain. Celui-ci permet notamment de profiter d'optimisation day-0 avec notamment le support du NVIDIA DLSS et de NVIDIA Reflex lorsque le jeu sortira sur PC. Le DLSS fera office de pain béni pour pouvoir garantir un framerate qualitatif tout au long de l'aventure, si toutefois vous avez une carte RTX sous le coude.

Pour mémoire, le DLSS accélère le nombre d’images par seconde tout en préservant les détails graphiques des jeux, histoire de fournir une qualité d'image similaire à la résolution native.

L'optimisation made in Nvidia

Le prochain pilote prend également en charge le très attendu AAA d'Ubisoft, à savoir Rainbow Six Extraction, qui sera lancé le 20 janvier avec le DLSS et NVIDIA Reflex. Enfin, notons que les les joueurs de Hitman III, The Anacrusis, GRIT et Monster Hunter Rise pourront télécharger ce pilote pour bénéficier d'une expérience améliorée.

Enfin, le driver permet de prendre en charge huit nouveaux moniteurs de jeu compatibles G-SYNC. Voici la liste exacte et complète :

AOC AG275QG3R4B+

AOC AG275QXE

Dell G2723HN

AOC Q32G3WG3

HP OMEN 27i IPS

MSI MPG321UR-QD

Philips 24M1N3200ZA

ViewSonic VX3220-4K-Pro

Rappelons au rang des dernières nouveautés que la carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080 avec 12 Go de mémoire GDDR6X est déjà disponible. Enfin... si vous avez la chance de la trouver en stock. Le driver pour la carte en question est déjà disponible via GeForce Experience et sur la page de téléchargement des pilotes de NVIDIA.