NVIDIA a récemment déployé une mise à jour du pilote de ses cartes graphiques pour enfin corriger un énorme problème sur les jeux PC tournant sous Windows.

Si vous disposez d'une carte graphique NVIDIA, la Team Verte a déployé son dernier pilote en date, nom de code GeForce 621.01, qui vient enfin corriger un problème qui gangrène les jeux PC depuis des années : les saccades à cause du chargement des nuanceurs. Pour y remédier, le pilote a en effet ajouté le support de la technologie Microsoft Advanced Shader Delivery (ou « Chargement de Nuanceurs Avancé » en français), qui ne fonctionne cependant et assez logiquement que sur le système d'exploitation Windows.

Qu'apporte la dernière mise à jour des pilotes des cartes graphiques NVIDIA ?

Il y a quelques semaines, Microsoft annonçait l'introduction d'une nouvelle technologie qui ne paye pas de mine, mais qui supprime enfin les saccades liées au chargement des nuanceurs sur les jeux PC : Advanced Shader Delivery. Via la dernière mise à jour du pilote de ses cartes graphiques, NVIDIA a donc appliqué ladite technologie à ses produits, ce qui permet à leurs détenteurs d'en profiter également.

NVIDIA avance que « l'ajout du support de la technologie Advanced Shader Delivery permet aux jeux compatibles de faire l’impasse totale sur la compilation locale des nuanceurs ». De son côté, Microsoft précise qu'elle peut également atténuer les redoutables saccades liées à ladite compilation des nuanceurs, un problème qui affecte depuis des années de nombreux jeux sur PC.

Malheureusement, cette compilation qu'Advanced Shader Delivery devrait selon NVIDIA largement atténuer était jusqu'à présent nécessaire en raison de l'énorme diversité que l'on retrouve dans les configurations PC. Il fallait donc passer par cette étape contraignante et causant de pénibles saccades pour faire en sorte qu'un titre tourne convenablement sur le plus de machines possibles.

Comme le précise cependant NVIDIA, Advanced Shader Delivery ne concerne à l'heure actuelle que les « jeux compatibles », et cible spécifiquement les PC sous Windows équipés d'une carte graphique du constructeur. Il faudra donc attendre que Microsoft et la Team Verte étendent le périmètre d'action de la technologie pour en profiter sur un maximum de titres, et pour les détenteurs de GPU AMD ou d'un autre système d'exploitation de patienter pour des résultats similaires.

Comment installer le pilote GeForce 621.01 ?

Si vous disposez d'une carte graphique NVIDIA compatible, installer le pilote GeForce 621.01 peut se faire très simplement via l'application propriétaire, comme suit :

Téléchargez et installez l’application NVIDIA.

Ouvrez l’application et connectez-vous.

Accédez à l’onglet « Pilotes » dans le menu situé à gauche.

Choisissez soit le pilote « Game Ready » (pour le jeu vidéo), soit le pilote « Studio » (pour la création de contenu).

Cliquez sur « Télécharger », puis sélectionnez une installation « Express » ou « Personnalisée » et suivez les instructions à l’écran.

Il est également possible de trouver le pilote manuellement et l'installer de la même manière, comme suit :

Rendez-vous sur la page officielle de recherche de pilotes NVIDIA.

Utilisez les menus déroulants pour sélectionner : Le type de produit (par ex. GeForce, TITAN, NVIDIA RTX) La série de produits (par ex. série GeForce RTX 40 ou série RTX 50) Le produit (votre modèle de carte graphique spécifique, par ex. RTX 4070 ou RTX 5080) Le système d’exploitation (par ex. Windows 11 ou Windows 10)

Cliquez sur « Rechercher », puis sur « Télécharger » au niveau du résultat le plus récent.

Exécutez le fichier .exe téléchargé, accordez les privilèges d’administrateur et suivez les instructions d’installation.

Source : NVIDIA