En cette année 2026, NVIDIA aura fait couler beaucoup d’encre dans l’industrie du jeu vidéo. En effet, toujours en recherche de nouveaux moyens de repousser les limites de la technologie, la compagnie a notamment lancé son fameux DLSS 5, qui impressionne autant qu’il révulse les joueurs comme les professionnels. Et il faut croire que c’est tout ce dont il va falloir se contenter dans l’immédiat puisque si l’on en croit de nouvelles rumeurs, la prochaine génération de cartes graphiques, les NVIDIA RTX 60, serait quant à elle reportée à 2028.

Les cartes graphiques NVIDIA RTX 60 reportées à 2028 ?

C’est en tout cas ce qu’a déclaré kopite7kimi, un insider réputé dans le milieu du hardware, dans un message publié sur X il n’y a pas plus tard qu’hier. « J’espère que Jensen [ndlr : Huang, président de NVIDIA] peut percevoir la passion de tout le monde et lancer de nouveaux produits pour le gaming aussi vite que possible. Malheureusement, le GR20x est un produit prévu pour 2028. Cela signifie qu’ils ont encore repoussé la date de sortie », déclare-t-il sur un ton visiblement quelque peu agacé.

Car si cela se vérifie, il s’agirait alors bel et bien d’un nouveau report important pour la gamme RTX 60 de NVIDIA, qui avait déjà fait l’objet de rumeurs évoquant un premier report au second semestre de 2027 par le passé. Et sachant que Kepler_L2, autre insider spécialisé dans le hardware, a lui aussi déclaré sur les forums d’Anandtech que « tout ce qui arrive chez AMD et NVIDIA est prévu pour 2028 » en dehors de l’AT2 d’AMD, tout porte à croire que la nouvelle se confirme. Même si, bien sûr, on garde encore les pincettes de rigueur pour le moment.

Une nouvelle conséquence de la crise de la RAM ?

Se pourrait-il que la pénurie de composants, toujours liée à l’explosion des prix de la RAM, ait un rôle à jouer là-dedans ? Très certainement. Car à l’image de la prochaine génération de consoles, il n’est pas impossible que NVIDIA cherche à temporiser un peu de sorte à éviter de souffrir de cette malheureuse situation qui pourrait lui coûter très cher – sans parler des joueurs. « Tout le monde s’en fiche, de toute façon personne n’en a les moyens », souligne par exemple un internaute de façon quelque peu désabusée en réaction au tweet de kopite7kimi.

« Cela nous laisse plus de temps pour mettre de l’argent de côté », affirme un autre sur un ton désabusé. « De toute façon, je n’arrive pas à imaginer qu’une NVIDIA 6090 puisse voir le jour dans le contexte actuel du marché des cartes graphiques », ajoute un troisième de son côté. « Elle coûterait probablement 10 000 dollars chez les fabricants, et ceux-ci n’en commanderaient sans doute même pas beaucoup ». En attendant, kopite7kimi affirme « essayer de limiter au maximum les mises à jour jusqu’à ce qu’il y ait des nouvelles concrètes ». Affaire à suivre, donc.

Sources : kopite7kimi et Kepler_L2