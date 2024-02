Nvidia lance une application tout-en-un se voulant révolutionnaire. Celle-ci combine les fonctionnalités du Panneau de Configuration et de GeForce Experience, simplifiant ainsi la vie. Cette nouvelle application permet non seulement d'accéder et de télécharger des programmes comme Nvidia GeForce Now et Nvidia Broadcast, mais elle offre également un centre de contrôle unifié.

Une application Nvidia qui facilite votre vie

Parmi les fonctionnalités les plus notables, l'application Nvidia intègre les réglages de jeu optimaux de GeForce Experience et les paramètres 3D du Panneau de Configuration Nvidia dans une interface unifiée. Elle offre également une présentation améliorée des informations sur les pilotes. Avec un résumé facile à parcourir des nouveautés et des corrections apportées par les mises à jour.

L'overlay en jeu a été entièrement remanié. Offrant une interface utilisateur améliorée et un accès rapide aux fonctionnalités tout en jouant à vos jeux. Les utilisateurs peuvent désormais personnaliser l'affichage des métriques de performance pendant leurs sessions de jeu. Mais aussi accéder facilement à leur contenu capturé via des vignettes plus conviviales dans la galerie.

Deux beaux ajouts graphiques

De nouvelles fonctionnalités telles que l'enregistrement vidéo Shadowplay à 120 FPS et des filtres Freestyle propulsés par IA, comme le RTX Dynamic Vibrance et le RTX HDR, sont introduites. Cela améliore l'expérience visuelle des jeux. En fait, le filtre RTX Dynamic Vibrance améliore la fonctionnalité Digital Vibrance déjà appréciée dans le Panneau de Configuration Nvidia. Il augmente la clarté visuelle pour chaque application. Permettant aux joueurs d'ajuster les paramètres visuels de manière flexible et pratique pour chaque jeu. Ce filtre fait ressortir les couleurs à l'écran. Avec un meilleur équilibre pour minimiser l'écrasement des couleurs, tout en préservant la qualité de l'image et l'immersion.

Le filtre RTX HDR introduit une nouvelle dimension visuelle en apportant HDR aux jeux qui ne disposaient pas initialement de la technologie. Étonnamment, seulement une petite fraction des jeux GeForce les plus joués propose une prise en charge HDR, laissant des milliers de jeux uniquement en SDR. Cependant, avec le filtre RTX HDR, les joueurs peuvent désormais profiter de leur moniteur compatible HDR pour une large gamme de jeux.

L'application permet également aux utilisateurs d'accéder à des récompenses. Telles que du contenu en jeu et des offres d'abonnement premium à GeForce NOW. Bien que certaines fonctionnalités soient supprimées pour optimiser la performance et l'expérience utilisateur, Nvidia promet l'intégration de fonctionnalités supplémentaires. Et sollicite les retours des utilisateurs pour améliorer continuellement l'application.

Pour ceux qui souhaitent essayer la version bêta de l'application Nvidia et participer à son évolution, elle est disponible au téléchargement.