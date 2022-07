Kopite7kimi que l'on ne vous présente plus et qui est toujours très informé sur AMD et Nvidia vient de poster un tweet intéressant sur ce qui semble être la prochaine carte graphique Nvidia GeForce RTX 4090 . Voilà ce qu'il faut retenir.

Peu d'informations mais l'essentiel est là pour cette Nvidia

Un tweet laconique qui a pourtant beaucoup de sens. TSE pour TimeSpy Extreme sur 3DMark. Ainsi la Nvidia GeForce RTX 4090 aurait plus de 19 000 points sur ce seul test graphique. Un résultat plus de 80% supérieur à celui de la RTX 3090 ou encore 66 % supérieur à celui de la RTX 3090 Ti. Un MONSTRE on vous dit. Aussi, la carte comporterait 16384 cœurs CUDA, soit 52 % de plus que le RTX 3090 Ti. Tout un programme.

La seule nouvelle carte de 2022 ?

Evidemment il ne s'agit que d'un seul résultat avec un seul test, mais tout semble aller dans le bon sens, il fallait s'en douter. La Nvidia RTX 4090 va dépasser un nouveau cap, mais à quel prix ? Et surtout sera t-elle disponible pour la demande de la communauté ? Wait and see.

Pour mémoire, Nvidia aurait décidé de revoir totalement son calendrier, en décalant la grande majorité de ses nouveaux modèles à 2023. Seule cette RTX 4090 aurait la chance de débarquer cette année avec une fenêtre de sortie pour décembre 2022. Un très beau cadeau de Noël dites vous ?