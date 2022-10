Si le lancement n'est pas prévu avant le 16 novembre, les Nvidia GeForce RTX 4080 commencent déjà à se lister chez certains revendeurs aux États-Unis et en Grande-Bretagne. L'occasion pour découvrir les tarifs qui ont de quoi provoquer des syncopes à répétition. Inflation et produit de gamme oblige...

Un rein en moins mais une Nvidia RTX 4080 en plus

Les modèles Palit GeForce RTX 4080 OmniBlack et GeForce RTX 4080 GameRock sont affichés à 1 449,97 livres sterling, 14% plus cher que le prix de vente conseillé de la GeForce RTX 4080 au Royaume-Uni. LIl faudra donc débourser 1199 dollars (Hors taxe) pour une Nvidia RTX 4080 PNY ou encore 1449,97 livres (TTC) en Grande-Bretagne soit tout de même 1687 euros pour une RTX 4080 de chez Palit. Une somme assez folle quand on sait que la version maison de chez Nvidia est au prix de 1469 euros. Ces tarifs concernent évidemment la version 16 Go puisque la version en 12 Go a été totalement avortée par le constructeur.

Si l'on prend en compte les 100 euros d'écart pour une version de base par rapport à la génération RTX 3080, le prix en plus pour une custom et globalement l'inflation qui ne cesse de grimper pour ce type de produits (et les autres) on arrive à des sommes du type 1650 euros pour une version classique custom. Nul doute que pour une version MSI plus haut de gamme, le prix devrait largement dépasser les 1700 euros voir peut être même 1800 euros.

Bref, il va falloir faire chauffer la carte bancaire... (ou pas).