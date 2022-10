Il y a quelques semaines, nous avions pu découvrir lors de la conférence Nvidia les fameuses cartes graphiques RTX GeForce 4090 et GeForce 4080. Pour cette dernière nous avions le droit à deux versions, l'une qui s'équipe de 12 Go de mémoire vidéo et l'autre 16 Go. Eh bien les certes viennent d'abandonner cette dernière...

Nvidia annule une partie de son haut de gamme

La nouvelle est 100% officielle, le constructeur vient en effet d’annuler la RTX 4080 12Go. Seule la GeForce RTX 4080 16Go sera donc disponible à partir du 16 novembre prochain pour venir remplir le catalogue haut de gamme de la génération Ada Lovelace.

Le message officiel du constructeur est le suivant, sans rentrer dans les détails :

La Nvidia RTX 4080 12GB est une carte graphique fantastique, mais elle n'est pas nommée correctement. Avoir deux GPU avec la désignation 4080 est source de confusion. Nous appuyons donc sur le bouton "unlaunch" pour la 4080 12GB. La RTX 4080 16GB est étonnante et en passe de ravir les joueurs du monde entier le 16 novembre. Si l'on en croit les files d'attente et l'enthousiasme suscité par la 4090, l'accueil réservé à la 4080 sera impressionnant.

On ne sait donc pas si cette version Nvidia RTX 4080 12 go va changer de nom, de nomenclature ou tout simplement disparaitre dans les méandres de l'inconnu. La grosse question en suspend c'est qu'en est t-il des cartes RTX 4080 12 go des constructeurs partenaire ? On imagine mal une mise à la benne massive, on devrait donc avoir le droit à un changement de nom dans les prochaines semaines/prochains mois.

Pour rappel la carte Nvidia RTX 4080 12 go était au tarif de 1099 euros contre 1469 euros pour la version 16 go. Une différence massive de prix de tout de même 370 euros qui ne va pas plaire à tout le monde.