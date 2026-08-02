Alors que la crise mondiale de la RAM continue de faire des ravages, une entreprise chinoise ravive les espoirs, mais il faut pour l'instant savoir raison garder.

Longtemps dominé par trois grands fabricants de RAM qu'étaient Micron, Samsung et SK Hynix, le marché de la mémoire vive a connu depuis plusieurs mois un profond chamboulement quand Micron a annoncé qu'il allait se consacrer exclusivement à la fabrication de DRAM pour les data centers servant à aliment l'IA. Un marché infiniment plus lucratif, mais qui a fait flamber de manière totalement indécente les prix de celui des particuliers.

Cela est à imputer au prix hors-sol de la Steam Machine et l'augmentation graduelle de ceux des consoles comme les PS5 et Xbox Series. C'est alors qu'intervient CXMT, une entreprise chinoise qui se place comme un quatrième fabricant majeur du secteur de la RAM et qui fait l'émule des marchés financiers, même si ce n'est pas encore exactement le sauveur qu'on attendait.

Un nouveau fabricant de RAM venu de Chine qui tombe à pic

L'entreprise qui fait actuellement le plus parler d'elle dans le monde de la tech est un fabricant de mémoires baptisé CXMT, un nom quasiment inconnu au bataillon hors de la Chine un an plus tôt. Elle fait récemment la une des marchés financiers grâce à une entrée en bourse retentissante et une action explosant de 466% dès son introduction, portée par l'idée qu'elle comblera le vide du marché de la RAM utilisée dans les PC, consoles et autres produits technologiques grand public alors que les autres géants du secteur engrangent des profits massifs grâce à l'IA.

En comblant ce vide, CXMT a engrangé des profits considérables grâce à la production exclusive de mémoire RAM. Bien que cette montée en puissance de la production de puces ait été initialement l'objet d'une subvention par le gouvernement chinois, les sommes en jeu pourraient, à elles seules, rendre la production chinoise de puces extrêmement lucrative. Il convient de noter que CXMT se concentre actuellement sur la production de RAM dont les entreprises grand public de la tech ont désespérément besoin, tout en délaissant la HBM, plus rentable, mais utilisée par les data centers, notamment ceux alimentant l'IA. Une stratégie qui attire définitivement la convoitise en-dehors de la Chine.

De gros fabricants comme Dell, Acer et HP envisagent tous de faire appel à CXMT comme fournisseur afin d'atténuer leurs difficultés d'approvisionnement en RAM et de contrer la flambée des prix. Certains comme Lenovo, le plus grand fabricant de PC au monde, ASUS et Corsair utilisent déjà la RAM de l'entreprise chinoise pour certains de leurs produits.

La solution miracle tant espérée pour sauver le marché ?

Est-ce à dire cependant que l'entreprise chinoise CXMT est à elle seule capable de sauver le marché de la RAM grand public d'une montée exponentielle des prix, que les analystes ne voient pas redescendre avant au moins 2030 ? Il est malheureusement encore trop tôt pour le dire. À tout le moins peut-on s'attendre à ce que l'ascension d'un nouveau fabricant majeur viendra éviter que les choses empirent. Mais le prix des composants ne risque probablement pas de baisser à des niveaux proches de ceux d'avant la crise de sitôt. On a même malheureusement remarqué que CXMT a profité de la situation pour... appliquer des prix encore plus salés que ceux de la concurrence.

L'ascension fulgurante de CXMT pourrait cependant avoir un autre effet sur le marché de la RAM en motivant d'autres entreprises à suivre cet exemple en voyant les profits colossaux que la société chinoise a généré en si peu de temps. Mais mettre en place les infrastructures suffisantes pour produire ce dont le secteur a désespérément besoin risque de prendre encore des années. En l'état, l'arrivée salutaire de CXMT sur le marché de la RAM semble au moins endiguer l'hémorragie, mais il faudra faire preuve de patience pour voir la situation véritablement se stabiliser vers un retour à la normale.