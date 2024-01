Nvidia serait sur le point de dévoiler de nouvelles cartes graphiques et commence à faire du gros teasing. On en profite pour vous faire un petit récapitulatif de ce que l'on sait.

La société Nvidia a récemment attiré l'attention en publiant une image mystérieuse d'une carte graphique GeForce, laissant présager l'arrivée prochaine de nouvelles versions Super des cartes RTX pour le CES 2024. Tout un programme, mais avec tout cela, on s'y perd un peu. Que sait-on vraiment des prochaines cartes du constructeur ? Et surtout, à quoi peut-on s'attendre en termes de puissance ?

Nvidia fait du teasing pour le CES 2024

L'image publiée par Nvidia montre une carte graphique flottant dans l'espace au-dessus de la Terre. Cette carte présente un design de l'édition Founders, caractéristique des modèles fabriqués directement par Nvidia, par opposition aux modèles tiers. Un détail notable est un chevron blanc lumineux, suggérant un éclairage LED supplémentaire sur ce modèle.

Nvidia a prévu de révéler ces nouvelles variantes des GPUs Lovelace, probablement des cartes Super RTX, lors d'une présentation spéciale au CES 2024, le 8 janvier. Par ailleurs, le site VideoCardz a rapporté des leaks concernant la RTX 4070 Super de Zotac, laissant entendre qu'elle serait l'un des modèles révisés. Ces nouvelles cartes semblent suivre le design des actuelles RTX 4070, avec quelques modifications mineures.

Selon les rumeurs, Nvidia prévoit de lancer trois nouvelles mises à jour Super en janvier, toutes dévoilées lors de l'événement CES. Les modèles attendus sont la RTX 4070 Super, la RTX 4070 Ti Super et la RTX 4080 Super. Nvidia envisagerait également de supprimer les modèles existants RTX 4070 Ti et RTX 4080 pour éviter d'encombrer le marché, surtout compte tenu des performances décevantes de la RTX 4080 selon plusieurs rapports. Et puis multiplier les modèles, ce n'est jamais bon pour la consommation dans le cadre des cartes graphiques. Cela ne fait que perdre un peu plus le client.

Ces lancements marquent une étape importante pour Nvidia dans sa quête pour dominer le marché des cartes graphiques, en particulier face à la concurrence de l'AMD RX 7800 XT dans le segment moyen de gamme. La RTX 4070 Super, en particulier, semble être au cœur de la stratégie de Nvidia. Evidemment, ça n'empêche pas le géant de la tech de déjà développer l'avenir.

Et après ? Les RTX 5000 !

Les futures cartes graphiques RTX 5000 de Nvidia, attendues pour 2024, promettent des performances considérablement améliorées par rapport aux générations précédentes. Selon les informations disponibles (au stade de rumeurs), ces cartes seraient basées sur un nouveau processus de fabrication en "multi-chip module", une architecture permettant l'assemblage de processeurs aux tâches bien distinctes qui communiquent via des bus à large bande. Cette approche diffère des puces monolithiques actuelles et devrait offrir une augmentation significative de la puissance.

Les RTX 5000 pourraient aussi intégrer un nouveau type de streaming multiprocessors (SMs). Ces composants sont cruciaux pour exécuter les noyaux CUDA, qui accélèrent les calculs parallèles, essentiels dans de nombreuses applications graphiques. Cela a l'air complexe, mais retenez seulement que le travail de calcul sera plus rapide.

Pour le modèle phare, la RTX 5090, on anticipe qu'elle pourrait être deux fois plus puissante que la RTX 4090. Un gap assez énorme même si il faut toujours prendre tout ceci avec des pincettes. Enfin, en termes d'efficacité énergétique, Nvidia pourrait également apporter des améliorations significatives avec la série RTX 5000, répondant ainsi aux préoccupations actuelles concernant la consommation énergétique élevée de ses modèles haut de gamme.