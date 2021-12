Avec CANAL+, vous avez accès au meilleur du cinéma, du sport, des séries, sur tous vos écrans, tout le temps. La cerise sur la gâteau, c’est que myCANAL, la plateforme de CANAL+ propose aussi des fonctionnalités uniques pour toujours plus d'immersion et de confort d'utilisation. Difficile de s’en passer quand on y a goûté.

Le Mode Expert myCANAL : une expérience Sport immersive !

Mode Expert myCANAL : qu’est-ce que c’est ?

Disponible pour la Ligue des Champions, la formule 1™, la Ligue 1 Uber Eats, la Premier League, le Top 14 et la Moto GP™, le golf, le Mode Expert offre une expérience sportive immersive unique pendant votre programme : les temps forts vidéos, le classement des pilotes, les stats des joueurs, des caméras additionnelles, toutes les données pour être plongé dans l’évènement !

Le Mode Expert F1 : une expérience unique sur toutes les sessions live

La F1 est sur CANAL+, à vivre en direct ou en replay avec myCANAL, et cette saison nous a offert un dénouement historique ! Il a fallu attendre le dernier tour du Grand Prix d'Abu Dhabi pour voir Max Verstappen doubler le septuple tenant du titre Lewis Hamilton, et ainsi devenir pour la première fois champion du monde ! Une fin de course complètement folle et encore un peu plus avec le Mode Expert F1.

Durant cet incroyable Grand Prix en direct, on pouvait ainsi profiter d’une carte du circuit pour situer en temps réel tous les pilotes, et de caméras embarquées pour avoir le point de vue de différents pilotes, entre autres données sur la course. Manette en main, car myCANAL est disponible sur vos consoles PlayStation et Xbox, on se croirait face à un jeu vidéo ! Une vraie plus-value pour les amoureux de sport qui s’ajoute au Multi-Live, fonctionnalité qui permet de scinder son écran jusqu’à quatre programmes en direct pour ne rien perdre de chaque compétition.

Personnalisation et confort d’utilisation de votre interface myCANAL

Créer son profil sur mesure

Avec sa richesse et sa grande diversité de programmes, myCANAL propose une offre pour toute la famille, sur-mesure. Ainsi, il est possible de créer un profil pour chacun, dont un filtre Kids sécurisé, doté d’un filtre d’âge pour vos enfants.

Constituer des playlists

La playlist personnalisée permet de sauvegarder tous les programmes qui vous font envie pour les regarder plus tard. Les recommandations personnalisées vous permettent de découvrir de nouvelles séries, de nouveaux films, selon vos goûts.

Et la commande vocale ?

Une interface myCANAL qui répond au doigt et à l’œil de vos envies, mais aussi à la voix : vous pouvez directement dicter une recherche vocale. Pratique quand on a les chips en mains !

Vos programmes CANAL+ sur tous vos écrans, tout le temps

Michael C. Hall est de retour dans la peau de Dexter !

Bien entendu, en plus de la qualité 4K / UHD et du HDR sur vos appareils compatibles, ainsi que du son Dolby 5.1, vous pouvez reprendre vos programmes en cross device, de n’importe quel écran à un autre. Parfait pour dévorer la nouvelle série de Dexter, Dexter : New Blood, en exclusivité sur CANAL+. Vous voulez passer le générique ? Utilisez simplement la fonction dédiée. Au contraire, vous voulez prendre votre temps pour cette mini-série en dix épisodes ? Enchaînez automatiquement les épisodes seulement si vous le souhaitez.

Vous pouvez également télécharger la toute nouvelle saison 5 de Gomorra pour la découvrir hors connexion et bien entendu la diffuser sur votre TV depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordi, grâce à la fonction de diffusion Chromecast et AirPlay.

Des fonctionnalités myCANAL qui offre toujours plus de fluidité, de simplicité à vos visionnages de films et de série, et une expérience unique et immersive